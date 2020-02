Kā informēja LIZDA pārstāvis Guntis Meisters, šāda vēstnieka galvenais uzdevums būtu aizstāvēt savas valsts zinātnes un zinātnieku intereses.

LZIDA šo jautājumu aktualizējusi, arī tiekoties ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu, EP Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Ijabu. Abas puses tikšanās laikā apspriedušas Latvijas zinātnei un zinātniekiem būtiskus problēmjautājumus, tostarp, jautājumu par Latvijas zinātnes vēstnieka nepieciešamību Briselē, Eiropas Komisijas (EK) rekomendāciju nepildīšanu, iespējas piesaistīt lielāku Eiropas finansējumu zinātnei, starptautisko sadarbību, pētnieku mobilitāti un sociālās garantijas zinātniekiem.

Sarunas laikā Ijabs esot stāstījis, ka Igaunijai Briselē ir savs zinātnes interešu lobists, kurš piedalās konferencēs, darba grupās, tiekas ar ietekmīgiem ierēdņiem un amatpersonām, aizstāv savas valsts zinātnes un zinātnieku intereses.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pauda cerību, ka kopīgiem spēkiem izdosies panākt no valsts budžeta apmaksātu Latvijas zinātnes vēstnieka amatu Briselē.

Meisters informēja, ka LIZDA vairākkārtīgi gan Saeimā, gan Ministru kabinetā aktualizējusi zinātnes lomu valstī, ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, nepieciešamību palielināt zinātnes finansējumu un zinātnē nodarbināto atalgojumu.

"Vairākos EK starpsemestra ziņojumos par Latviju norādīts, ka mūsu valstī maz iegulda pētniecībā un attīstībā, kā arī to, ka Latvijas ieguldījumi pētniecībai un attīstībai ir vieni no zemākajiem starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm," pauda Meisters. Viņš uzsvēra, ka pētniecības finansējums pilnībā ir atkarīgs no ES fondiem.

Vanaga informēja, ka tikšanās laikā galvenā uzmanība tika vērsta uz Latvijas politiķu jau ilgstošo nevēlēšanos pildīt EK rekomendācijas par finansējuma palielināšanu zinātnei.

Vienlaikus arodbiedrība aktualizēja sociālo garantiju risināšanu zinātniekiem, kuri mobilitātes programmās vai vairākus gadus strādājuši ārvalstīs, taču atgriežoties Latvijā saskaras ar problēmām - bezdarbnieku, bērnu kopšanas pabalstu, pensijas apmēra saņemšanā.

Vanaga atklāja, ka tikšanās laikā pārrunāts arī jautājums par zinātnieku prestiža un zinātnes lomas skaidrošanu sabiedrībā. Ijabs esot solījis vairākus problēmjautājumus izpētīt dziļāk un tad sniegt atbildes.

LIZDA aicināja eiroparlamentārieti aktīvi iestāties par zinātnes finansējuma palielināšanu, tādējādi atbalstot Latvijas zinātnieku, zinātnē nodarbināto intereses, un īstenojot EK un citu institūciju rekomendācijas.