Rīgas dome plāno aizņemties 20,99 miljonus, lai uzbūvētu Sarkandaugavas pārvadu

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja kvoruma trūkuma dēļ gan šo lēmumu šodien neatbalstīja, taču to atkārtoti plānots skatīt kādā no nākamajām komitejas sēdēm.

Projekta "Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā "Rīga-Skulte" ar pievedceļiem" realizācijai pašvaldība plāno ņemt vidēja termiņa aizņēmumu uz laiku līdz 20 gadiem.

Aizņēmumu plānots ņemt Valsts kasē vai pie cita aizdevēja, kas piedāvā izdevīgākus aizņēmuma nosacījumus. Aizņēmumu plānots sākt atdot no 2023.gada.

Kā ziņots, Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis 42,5 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību "OTC" par jauna satiksmes pārvada būvniecību Sarkandaugavā.

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte". Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā pieejamo informāciju, "OTC" ir apvienojušies trīs būvnieki - SIA "Binders", AS "LNK Industries" un AS "Latvijas tilti".

Līguma summa bez pievienotā vērtības nodokļa ir 35,11 miljoni eiro. 27 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro - no valsts budžeta, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.

Kā pastāstīja departamenta pārstāve Ilze Dimante, līdz ar būvniecības sezonas sākumu, kas provizoriski būs aprīlī, tiks uzsākti darbi, lai izbūvētu divlīmeņu šķērsojumu starp Viestura prospektu un Tvaika ielu.

Būvprojekts paredz transporta risinājumus autotransportam, kājāmgājējiem un velobraucējiem, kā arī tiks izbūvēti krustojumi un piebraucamie ceļi.

Plānots, ka pārvada izbūve atrisinās dzelzceļa pārbrauktuves Tilta ielā satiksmes sablīvējumus, atvieglojot satiksmi Sarkandaugavā un tādējādi būtiski paaugstinot satiksmes drošību, norāda pašvaldībā.

Sarkandaugavas pārvada izbūves mērķis ir sakārtot ielu tīklu šajā apkārtnē, kas uzņem galveno tranzīta plūsmu maršrutā no Brīvības ielas līdz Viestura prospektam uz Rīgas ostu, pauda Dimante. Pārvadu plānots izbūvēt līdz 2023.gada beigām.

Iepirkums par projekta būvniecību tika izsludināts 2019.gada februārī, taču tas divas reizes apstrīdēts. Pirmo reizi sūdzību par iepirkumu bija iesniegusi AS "BMGS", taču lēmums netika pieņemts, jo sūdzību iesniedzējs atsauca.

Otro reizi iepirkumu apstrīdēja piegādātāju apvienība "A.C.B.", "BMGS" un "Tilts", taču IUB lēma par labu pašvaldībai un sūdzību noraidīja, atļaujot slēgt līgumu ar "OTC".

Aģentūras LETA arhīvā atrodamā informācija liecina, ka par šī pārvada būvniecību pašvaldībā runāts jau kopš 2006.gada, gadu no gada iekļaujot to dažādos investīciju plānos un iezīmējot tam līdzekļus pašvaldības budžetā.