Siguldā 25. janvārī notiks trīs unikāli pasākumi, baudot ēdienus, sportu un dzeju

Sestdien no plkst. 11.50 notiks Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā, kad uz starta bobsleja un kamaniņu trasē “Sigulda” stāsies sievietes. No plkst. 15.00 trasē būs iespēja vērot divvietīgo ekipāžu braucienus, savukārt plkst. 17.30 notiks apbalvošanas ceremonija. Sacensībās, kas turpināsies arī svētdien, 26. janvārī, kopumā piedalīsies vairāk nekā 110 sportisti no 23 valstīm, tostarp arī Latvijas kamaniņu braucēji – brāļi Andris un Juris Šici, Kristers Aparjods, Ulla Zirne, Kendija Aparjode, Elīza Cauce, Inārs Kivlenieks, Artūrs Dārznieks, Riks Kristens Rozītis, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

Foto: Publicitātes foto

Līdztekus kamaniņu sacensībām Livonijas ordeņa Siguldas pilī no plkst. 12.00 līdz 16.00 gardēži aicināti uz dzīves un garšas svētkiem – lielāko gastronomijas festivālu “Ziemas garšu svinēšana”. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja baudīt gardākos “Entresol”, “Ferma”, “Restorāns 3”, “Ogle”, “Kungu rija”, “Stirna & avocado”, “Hercogs”, Mālpils muižas un Bīriņu pils restorānu, kā arī “Mr. Biskvīts” šefpavāru uz uguns gatavotos ēdienus. Šie svētki vienlaikus būs pirmie, kas aizsāks Siguldas videi draudzīgo aktivitāšu kopumu 2020. gadā, proti, festivālā tiks izmantoti tikai videi draudzīgi trauki.

Restorānu sarūpēto garšas baudījumu papildinās vietējie ražotāji, tajā skaitā vīna darītavas “Zilver” un Cremon”, lēni spiesto sulu piedāvājums no “Dabas Laboratorija”, kā arī “Bliss Gelato” Siguldā tapušais itāļu deserts – gelato. Šefpavāru radīto ēdienu cenas – no 3 līdz 6 eiro; atsevišķos restorānos būs iespējams norēķināties tikai ar norēķinu kartēm. Pasākumu papildinās leģendārā Latvijas rokgrupa “Pērkons” un grupa “Rahu The Fool”, kā arī DJ Edgars Bercis. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja piedalīties Siguldas pils kvartāla amatnieku darbnīcās, apgūstot dažādu amatu prasmes, kā arī iepazīt produktus, kas radīti tepat Siguldas pils kvartālā.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt kultūras centrā “Siguldas devons” plkst. 13.00 literatūras, mākslas un mūzikas baudītājiem norisināsies interaktīvs piedzīvojums latviešu dzejas pasaulē “Dzejas teltis”. Ar viedierīču palīdzību ikvienam būs iespēja ielūkoties piecās teltīs un piedzīvot dzejoļu vizuālu interpretāciju, atdzīvinot tos. Pasākumā varēs iepazīt dzejnieku Kārļa Vērdiņa, Ineses Zanderes, Pētera Brūvera un Imanta Ziedoņa dzejoļus, kurus savā skatījumā veidojušas gleznotājas Kristīne Luīze Avotiņa un Katrīna Gaile, scenogrāfe Ieva Kauliņa, grafiti mākslinieks Trons Kartons (Tron Karton), fotogrāfs Paulis Jakušonoks.

Visos pasākumos ieeja ir bez maksas.

Foto: Publicitātes foto