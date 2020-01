Daugavpils centrā top unikāla „Purva Disnejlenda”

Latgales zoodārzu nolemts paplašināt, tam pievienojot blakusesošu 4,5 hektārus plašo purvāju. (Foto: daugavpils.lv)

Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš Jauns.lv stāsta: „Virzāmies uz priekšu. Projektam ir trīs posmi: 1) - skiču projekts; 2) – tehniskais projekts; 3) – pati celtniecība. Pirmais posms jau pabeigts. Tagad faktiski esam pa vidu, tiks izsludināts konkurss par tehnisko projektu, kam pilsētas dome apsolījusi naudu. Šis ir unikāls projekts ne tikai Latvijas un Eiropas, bet pat pasaules kontekstā, jo mums pilsētas centrā (aiz Daugavpils Universitātes, Esplanādē) ir purvs, kas patiesībā ir mitraine, bet pilsētnieki to sauc par purvu. Nekur citur Eiropā neko tādu neesmu redzējis. Tur izveidosim Purvāriju, kurā ikviens varēs arī veikt savā ziņā ekstrēmu pastaigu pa purvu, iejusties lauka pētnieka un biologa ādā.

Jāatgādina, ka šajā purvā arī meklējams Latgales zoodārza pirmsākums – no turienes nāk purva bruņurupuču mātīte. Viņa pati jau ir mirusi, bet mūsu zoodārzā dzīvo viņas bērni un mazbērni. Tagad atdodam to, ko bijām paņēmuši...”

Lielās pārvērtības sāksies ar pastaigu takas ierīkošanu ap tuvumā esošo purvu, kur mīt ķīru kolonija. Projekts ļaus ne vien izveidot interesantu objektu, bet arī saglabāt unikālu dabas mikroliegumu, kuram pašlaik draud izzušana. Pastaigu takas ar skatu torņiem projektēšana un būvniecība sāksies jau šogad. Tādejādi daudzveidīgo purva iemītnieku dzīvi varēs pētīt divējādi: dodoties mierīgā pastaigā pa labiekārtotu taku, kas būs izbraucama arī ar ratiņiem, vai arī iejusties lauka pētnieka ādā un izvēlēties piedzīvojumu maršrutu.

Mitraine-purvājs Daugavpils centrā, kuru plāno izveidot par „Purva Disnejlendu” un pievienot Latgales Zooloģiskajam dārzam. (Foto: Mihails Pupiņš)

Paralēli purva takas ierīkošanai sāksies darbs arī pie citiem interesantiem objektiem, kuriem nav analogu citviet pasaulē – „Purvārija” un „Džungļu pasaules” projektiem, ko plānots izvietot zoodārza paplašinātajā teritorijā.

Purvāriju iecerēts veidot milzīga koka veidā, zem tā izvietojot savdabīgu „zemūdeni” purva iemītnieku dzīves pētīšanai. Blakus Purvārija dižkokam slēpsies ieeja brīnumainajā „Džungļu pasaulē”, kas ļaus nonākt īstā tropu mežā, nemaz neizbraucot no pilsētas. Tiek izstrādāta arī Latgales lauku sētas ideja. Tas būs zoodārza nostūris, kur varēs tuvāk izpētīt pašmāju dzīvniekus: kazas, aitas, zosis un citus.

Jaunizbūvētajos objektos apmetīsies dzīvnieki no citiem zoodārziem, kā arī daļa no pašreizējiem Latgales zoodārza iemītniekiem. Pašlaik zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi eksotiskie dzīvnieki - pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni un citi tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki, bet zoodārza pagalmā var apskatīt lauku peļu viensētu, īstu hobitu māju kukaiņiem un zirnekļiem un Eiropas trušu pilsētiņu, kur bērni var glaudīt mazos zoodārza trusīšus un pētīt to uzvedību.

Jau noslēdzies skiču projekts, kurā par dabas izziņas objektu izveidi un labiekārtojumu Latgales zoodārza teritorijā par labāko atzīts arhitektu biroju “Trīs arhitektūra” un “Sudraba arhitektūra” kopīgi izstrādātais mets ar nosaukumu “Purva laipa”. Plānots, ka projekta aptuvenās izmaksas būs 1,15 miljoni eiro, bet būvprojekta izstrādes līgumcena - 15 849 eiro. Projektēšanas izdevumus segs no pašvaldības līdzekļiem un objekta realizācijai finansējumu paredzēts piesaistīt no Eiropas Savienības fondu un pašvaldības līdzekļiem.

Saistītās ziņas Latgales zoodārzā šoruden atklās jaunu paviljonu. VIDEO Latgales zoodārzā ģībst skudras Ķemeru parka dārgumi: te mīt ērgļi un slēpjas purva velns