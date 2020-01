Glābēji cerot baržu no sēkļa novilkt jau šodien. (Foto: Facebook)

Atsākušies 2019.gada nogalē avarējušās baržas "Trias" glābšanas darbi

Novadu ziņas Jauns.lv / LETA

Svētdien atsākušies uz sēkļa netālu no Ventspils uzskrējušās baržas "Trias" glābšanas darbi, un glābēji cer to novilt no sēkļa jau šodien, pavēstīja Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita.