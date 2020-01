Šobrīd pie LNMM esošajā laukumā izveidotajā stikla grīdā 5 no 16 plāksnēm ir bojātas, novēroja Jauns.lv.

Blakus gan nav izvietoti nekādi paziņojumi par to, vai pa grīdu staigāt ir droši. Dienas laikā laukumā turpina uzturēties jaunieši ar skrituļdēļiem un citiem braucamrīkiem un nav arī manīts, ka kāds veiktu remontdarbus.

Par bojājumiem esot zināms

Sazinoties ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, Jauns.lv noskaidroja, ka departaments ir informēts par LNMM bojātām stikla paketēm.

“Norādītajām stikla paketēm ir bojāta aizsargstikla kārta, kam tā arī paredzēta – lai pasargātu pārējo stikla konstrukciju, kura sastāv no sešiem slāņiem. Nākamais no augšas ir apsildāmais stikls. Nesošie slāņi ir trešais un piektais stikls. Virsējais jeb aizsargstikla bojājums neietekmē stikla paketes nestspēju, tāpēc pa to var droši pārvietoties. Tas vairāk ir vizuāls bojājums,” skaidroja departamenta sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Baiba Gailīte.

Tiklīdz tikšot apstiprināts Rīgas pašvaldības budžets, iepirkuma procedūras rezultātā šie vizuālie bojājumi tiks novērsti, solīja departamenta pārstāve.

Rīgas domes Īpašumu departamentā skaidroja, ka sabojāts esot vien stikla grīdas plākšņu aizsargslānis. Tā uzdevums esot tieši tāds - pasargāt plāksni no bojājumiem. Pārvietošanās pa grīdu joprojām esot droša. (Foto: Aculiecinieka foto)

Izmaksas segšot apdrošinātāji

“LNMM ir arī apdrošināts un šie gadījumi ir pieteikti kā apdrošināšanas gadījumi. Tiklīdz būs zināmas šo darbu izmaksas un tie tiks veikti, apdrošinātāji segs pašvaldībai izdevumus par to,” atklāja Gailīte.

Departamentā gan nenosauca, cik šādi remontdarbi varētu maksāt, taču 2016. gadā, kad medijos tika ziņots par kāda skeitbordista sabojātu plāksni, Īpašuma departamenta toreizējais vadītājs Oļegs Burovs publiski izteicās šādi: “[...] šajā gadījumā, lai veiktu nomaiņu izmaksas būs lielākas – šāda aizsargplāksne maksās ap 5000 eiro, turklāt šī grīda ir apsildāma, līdz ar ko adekvāta plāksnes nomaiņa kopā varētu izmaksāt ap 7000 līdz 8000 eiro, iespējams, pat 10 000. Labošanas process arī būs jāsaskaņo ar muzeja vadību.”

Domās, kā padarīt segumu izturīgāku pret skeitbordistiem

Departamenta pārstāve Gailīte atzīst, ka par bojājumiem ir atbildīgi arī skeitbordisti, kas turpina lēkāt, neskatoties uz izvietotajām informatīvajām norādēm to nedarīt.

2016. gadā dome aicināja jauniešus nelēkāt uz plāksnēm un vainīgais pats atzinās izdarītajā, taču šoreiz, spriežot pēc departamenta teiktā, tiks domāts arī par to, lai plaisājošo virsslāni padarītu izturīgāku.

“Ierīkot stiklojumam apkārt nožogojumu vai aizsargstiklu šajā pilsētvidē nebūtu pieņemami. Šobrīd ir uzsāktas sarunas ar stiklu izgatavotājiem Vācijā par iespējamu stikla pakešu tehnisko konstrukcijas maiņu, lai palielinātu aizsargstikla izturību un vienkāršotu to nomaiņu, jo šobrīd mainot bojāto aizsargstiklu ir jāmaina arī visa stikla konstrukcija. Tas ir tehnoloģiski sarežģīti, ņemot vērā, ka vidēji pusgadā notiek kāds bojājums. Ņemot vērā, ka šobrīd plānojam nomainīt stiklus pielietojot jaunu tehnoloģiju, tad izmaksas tiks noskaidrotas izsludinātā iepirkuma rezultātā,” pauda departamenta pārstāve.