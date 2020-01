Pēc balsojuma par viņas atstādināšanu, līdzšinējā priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova (S) pieļāva, ka tie "Gods kalpot Rīgai" (GKR) biedri, kuri balsojuši "par" viņas atcelšanu, visticamāk, grib ārkārtas vēlēšanas. Viņa sacīja, ka ir optimiste un cīnīsies par koalīcijas darbu, lai varētu pieņemt pašvaldības šī gada budžetu, taču ir gatava "parakstīties" uz sadarbību tikai cita mēra vadībā.

Savukārt līdzšinējais vicemērs Druvis Kleins, komentējot deputātu bloka "Rīgai" turpmāko darbu, sacīja - ja ir iespēja būt koalīcijā un pieņemt kādus lēmumus, tad šī iespēja ir jāizmanto. "Tomēr jāskatās, kā beigsies balsojums par Burovu. Šī ir jauna situācija. Daudz ko izšķirs tas, vai Burovs saglabās krēslu," teica Kleins.

Kleins norādīja, ka budžeta izskatīšanā komitejās piedalīsies, un, ja tas "tiešām būs labs", viņam nebūšot iemeslu to neatbalstīt.

Burovs, komentējot savu balsojumu par abu vicemēru atstādināšanu, sacīja, ka līdzšinējiem kolēģiem bijusi iespēja atsaukt savus parakstus par viņa atcelšanu no mēra amata, taču viņi izvēlējušies to nedarīt, kā rezultātā GKR bijis "brīvais balsojums". "Mēs aicinājām sākumā pieņemt budžetu un tad runāt, kurš ir labs, kurš - slikts," izteicās mērs.

Viņš atzina, ka patlaban koalīcija domē tiešām vairs neeksistē un šobrīd viņam ir tikai 12 GKR deputātu balsis, taču viņa partija esot gatava runāt ar visām partijām, lai nodrošinātu kaut vai tehnisku domes darbu. "Mums jāiesniedz budžeta projekts, un to es plānoju izdarīt. Runāsim ar visām frakcijām, kā nodrošināt darbu tālāk," teica Burovs.

Burovs sacīja, ka neplāno pats demisionēt, jo "kādam dome ir jāvada". Viņš arī neplāno rosināt nevienas komitejas vadītāja atcelšanu, tostarp vadītāju nomaiņu tajās, kuras vada "saskaņieši".

Jau ziņots, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Vladova un vietnieks Kleins ceturtdien ārkārtas sēdē zaudēja savus amatus, jo par viņu gāšanu kopā ar opozīciju nobalsoja arī vairāki valdošajā koalīcijā esošās "Gods kalpot Rīgai" (GKR) deputāti.

Par Vladovas atstādināšanu nobalsoja 31 deputāts, bet par Kleina - 30.

"Pret" abiem vicemēriem balsoja deputāti no "Vienotības", "Latvijas attīstībai", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kā arī Neatkarīgo deputātu frakcijas.

Tāpat par viņu atstādināšanu balsoja daļa GKR deputātu, kuriem bijis "brīvais balsojums", jo "Saskaņa" neatsauca savus parakstus par mēra Burova noņemšanu no amata. No GKR pret Vladovu nobalsoja Burovs, Ainārs Baštiks, Mihails Gavrilovs un nesen no "Saskaņas" uz GKR pārgājusī Baiba Rozentāle.

Burovs, Gavrilovs un Rozentāle balsoja arī par Kleina atcelšanu, bet Baštiks šajā balsojumā nepiedalījās. Vēl pieci GKR deputāti balsojumos atturējās.