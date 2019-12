Sākot ar 1. janvāri, pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri vēl nebūs pieprasījuši vecuma pensiju, varēs izvēlēties, kas notiks ar viņu uzkrāto kapitālu gadījumā, ja viņi nomirs pirms tās pieprasīšanas.

Iespējas ir šādas:

1. Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

2. Pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam.

3. Mantot Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Skaidro eksperti

Kāda izvēle varētu būtu visizdevīgākā, skaidras atbildes nav, saka licencētās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Indexo eksperti.

* 1. izvēle – atstāt kapitālu valsts speciālajam pensiju budžetam – varētu būt pievilcīga jauniem cilvēkiem ar nelielu uzkrāto kapitālu un maziem bērniem. Nelaimes gadījumā bērni apgādnieka zaudējuma pensiju saņems samērā lielā apmērā. Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs balstīts uz aprēķinu par iespējamo pensiju, ko apgādnieks būtu saņēmis pēc pilna darba mūža ar līdzīgiem ienākumiem.

* 2. izvēle – pievienot kapitālu kādas konkrētas personas 2. pensiju līmeņa kapitālam – varētu būt īpaši pievilcīga laulātajiem, kuri vēlas nodrošināt savas otrās pusītes vecumdienas. Tā būs arī pievilcīga gadījumā, ja dalībniekam ir lieli parādi, kas citādi apēstu mantojumu, jo uzkrājums netiks iekļauts kreditoriem pieejamajā mantojuma masā.

* 3. izvēle – nodot kapitālu mantojumā (parastajā mantošanas kārtībā) – būs pievilcīga gadījumos, kuros kapitālu vēlams nodot vairākām personām vai arī nodot to naudā.

Šim variantam mīnuss ir mantošanas procesa izmaksas un laika prasības. Izņemot mantojumu naudā, no saņemtās summas būs jānomaksā ienākuma nodoklis. Mantojams būs kapitāls, kas sasniedz vismaz 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (2020. gadā 35% būs 22,41 eiro).

Ja neizvēlas, ieskaita valstij

Ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājumu pēc nāves ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā (pielīdzināts pirmajai izvēlei). Šis kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem, kuriem uz to būs tiesības. Ja mirušajam nebūs ģimenes locekļu, kam ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.

Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks uzkrāto kapitālu būs izvēlējies atstāt mantojumā, to atbilstoši Civillikumam izmaksās mantiniekiem. Mantinieks (fiziska persona) varēs izvēlēties viņam pienākošo daļu saņemt uzreiz kā pārskaitījumu uz savu norādīto konta numuru vai pievienot savam pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam. Mantinieks – juridiska persona – varēs saņemt tikai kā pārskaitījumu uz norādīto konta numuru

Mantinieki varēs pieteikties saņemt pienākošos mantojuma daļu no viņiem atstātā pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla desmit gadu laikā. Pēc šā termiņa beigām uzkrājumu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.

Par savu lēmumu jāpaziņo

Par savu izvēli pēc 2020. gada 1. janvāra jāpaziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), iesniedzot iesniegumu. Visa informācija atrodama vietnē www.kampensiju.lv.

Ilze Vindele, VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte, Likumam un Taisnībai skaidro:

“Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks būs iesniedzis iesniegumu ar izvēli, ko darīt ar viņa uzkrāto kapitālu, tad VSAA rīkosies atbilstoši viņa izdarītajai izvēlei, ja viņš nomirs, pirms piešķirta vecuma pensija.

Var būt gadījumi, kad pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir iesniedzis iesniegumu VSAA ar savu izvēli un nomirst pēc vecuma pensijas pieprasīšanas. Tad, ja viņš būs izvēlējies norādīt personu, kuras pensiju 2. līmeņa kapitālam pievienot uzkrāto naudu, vai izvēlēts Civillikums (nodot mantojumā), VSAA skatīsies, vai ir piešķirta vecuma pensija. Ja vecuma pensija būs piešķirta, uzkrātais kapitāls netiks nodots pēc izdarītās izvēles.

Ja noslēgta apdrošināšana

Ja vecuma pensija vēl nebūs piešķirta, tad VSAA skatīsies, vai persona vēlējās pensiju 2. līmeņa kapitālu pievienot vecuma pensijai vai noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

1. Ja pievienot pie vecuma pensijas – pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks izmantots atbilstoši izvēlei, ko darīt, ja nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas (norādītā persona vai Civillikums).

2. Mūža pensijas apdrošināšanas līguma gadījumā VSAA vispirms gaidīs, vai persona nav noslēgusi līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību. Ja līgums nebūs noslēgts, tad uzkrātais kapitāls tiks izmantots atbilstoši izvēlei, ko darīt, ja nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas (norādītā persona vai Civillikums).

Cik lieli ir iekrājumi

Pēc VSAA datiem, 30. septembrī gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju 2. līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% – no 2000 līdz 5000 eiro, 16% – no 5000 līdz 10 000 eiro, 6% – vairāk.

Jānis Skrastiņš, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs, aicina būt aktīviem un noteikti veikt savu izvēli, nevis ignorēt šo iespēju: “Jo tikai tad, ja cilvēks būs izvēlējies savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantojumā, zvērināts notārs, vedot mantojuma lietu, varēs iekļaut to kopējā mantojuma masā, un to varēs saņemt mirušā tuvinieki.”

Ko nozīmē 2. līmenis

Pensiju 2. līmenis ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Daļa no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2. līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Ikviens pats izvēlas, kuram privātajam pensiju fondam uzticēt šā kapitāla pārvaldīšanu. Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais, ja shēmas darbības sākumā viņš nebija vecāks par 50 gadiem.

Dalība pensiju 2. līmenī ir obligāta tiem, kas līdz 2001. gada 1. jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija). Ar laiku 2. līmenī tiks iesaistīti visi strādājošie.

Tie, kas darbības sākumā bija 30–49 gadu vecumā (dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot), tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi. Ja piederat pie šīs vecuma grupas un esat izlēmis piedalīties pensiju 2. līmenī, jums jāadresē savs iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra