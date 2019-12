Rīgā arī šogad Jauno gadu varēs sagaidīt krastmalā ar koncertu un salūtu

Jau no 31.decembra plkst.21 krastmalā darbosies izbraukuma tirdzniecības vietas, apmeklētājus sagaidīs vakara vadītājs Kārlis Anitens un par muzikālo noskaņu gādās dīdžejs "[Ex] da Bass". No plkst.22 klātesošos priecēs grupa "Contryside", bet plkst.23 uzstāsies grupa "Atis Ieviņš un The Rock Brothers".

Tieši gadu mijā apmeklētājiem būs iespēja vērot svētku uguņošanu, kuras māksliniecisko priekšnesumu nodrošinās SIA "International Fireworks Design", savukārt muzikālo noformējumu veidos dīdžejs, kurš savas performances laikā atskaņos fragmentus no populāriem pasaules skaņdarbiem - Žorža Bizē "Karmenas", Volfganga Amadeja Mocarta "Mazās naktsmūzikas" un "Figaro kāzām", kā arī Žaka Ofenbaha "Orfeja pazemē". Pēc svētku uguņošanas svinības turpināsies kopā ar mūziķi Ozolu un dīdžeju "[Ex] da Bass".

Sportisku aktivitāšu cienītāji gaidīti pilsētas publiskajā slidotavā pie Rīgas Kongresu nama, kas gadu mijā darbosies no 31.janvāra plkst.9 līdz 1.janvāra plkst.2.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sasildīties pie dzīvās uguns objektiem un iegādāties tirgotāju piedāvātos gadu mijas tradīcijām raksturīgus ēdienus un dzērienus.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot sabiedrisko kārtību un drošību. Pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. '

Tāpat apmeklētāji ir atbildīgi par savām personīgajām mantām. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā paredzēta tikai kopā ar vecākiem. Vienlaikus vecāki aicināti pieskatīt savus nepilngadīgos bērnus.

Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Rīgas pašvaldības policija. 31.decembrī un 1.janvārī Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.