Interneta izdevums „Vēstis Adventistiem” raksta, ka Bukalders, kurš pērn Lielbritānijā ieguva teoloģijas maģistra diplomu, atstājis adventistu draudzi. Līdz ar to viņš ir kļuvis par vēl vienu mācītāju, kurš izstājies no adventistu Baznīcas rindām.

Pieņemt lēmumu par aiziešanu no draudzes neesot bijis viegli. Tas tapis pēc ilgām pārdomām un lūgšanām, vērojot, kur Dievs vadīs tālāk. Attiecības ar Dievu viņam ir un būs ļoti svarīgas, arī pret adventistu Rīgas 5. draudzi, kurai viņš pirms kāda laika pievienojās, viņam neesot nekādu pretenziju. Bukalders skaidroja, ka Baznīca kā organizācija viņam ir izteikusi neuzticību, un turpmāka kalpošana draudzē vairs nav iespējama. Turklāt šī nav pirmā reize, kad viņš izjutis klaji negatīvu attieksmi.

Pirms dažiem gadiem, kad viņu šokēja Centra draudzes attieksme pret tās mācītāju Ivo Rodertu, kas noveda pie mācītāja atlaišanas no darba, viņš vēlējies pārcelt savu draudzes piederību no Centra draudzes uz Rīgas 5. draudzi, bet Centra draudze nevēlējusies viņu atlaist, tā vietā cenšoties viņu izslēgt no draudzes. Šogad īsi pirms Latvijas adventistu draudžu savienības padomes lēmuma par darba atteikumu viņš dzirdējis dažādas baumas, kas izplatītas vadībai par viņu. Bukalders uzskata, ka, ja draudzes vadībai nav vēlēšanās kaut piezvanīt un noskaidrot, kas no baumām ir patiesība un kas nav, tas liecina par jau iepriekš pieņemtu attieksmes plānu, lai arī kā to publiski formulētu, raksta „Vēstis Adventistiem”.

Tāpat viņam esot skumji redzēt to virzienu, kādā šobrīd dodas adventistu Baznīca gan Latvijā, gan pasaules līmenī: „Draudze arvien vairāk zaudē izpratni par evaņģēliju un atgriežas pie harizmātiska fundamentālisma un legālisma — ļoti burtiskas Bībeles teksta izpratnes, skaļām lozungu frāzēm, manipulatīvām lūgšanu ķēdēm un pie “ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies?” Diemžēl tas ir kas pilnīgi pretējs Evaņģēlija vēstij”.

Trešais viņam sāpīgs jautājums esot vadības attieksme pret saviem darbiniekiem. Kā piemēru viņš min baznīcas attieksmi pret sievietēm–mācītājām (no 39 Latvijas adventistu mācītājiem piecas ir sievietes). Runa nav tikai par aizliegumu ordinēt sievietes. Viņam sāpot sirds arī par vadības attieksmi jau pret ordinētajām mācītājām. Šoruden Melnkalnē rīkoja retrītu sievietēm–mācītājām, lai varētu viņas garīgi stiprināt un iedrošināt. Latvijas draudžu savienība nolēma mūsu mācītājas uz šo konferenci nelaist, pat neinformējot par šādu pasākumu (sliktākajā gadījumā viņas pašas būtu varējušas meklēt sponsorus un aizbraukt). Tā neesot pirmā reize, kad Latvijas draudžu savienība ignorē Baznīcas Trans-Eiropas divīzijas atbalstu sievietēm–mācītājām. Tāpat Bukalderu skumdina attieksme pret pensionētiem mācītājiem, kuriem nemaksā pilnu algu, kā baznīcas darba kurss to nosaka. Viņš nespējot piederēt organizācijai, kas mērķtiecīgi “norok” pati savus darbiniekus, pārtiek no tenkām un kam nav vīzijas par nākotni. Bukaldera plāns pašlaik ir darboties ārpus adventistu Baznīcas, viņš redzot Dieva vadību, savedot viņu kopā ar daudziem brīnišķīgiem kristīgiem cilvēkiem, paverot jaunu iespēju durvis.

Jāteic, ka šis nav pirmais skandāls, kas pēdējos gados satricinājis Latvijas adventistu saimi. Pirms 3 gadiem no Baznīcas patrieca mācītāju Ivo Rodertu, kura viens no lielākajiem grēkiem bija „Līvu” „sātaniskās” dziesmas „Eglīte” atskaņošana draudzes Ziemassvētku pasākumā. Viņš emigrēja uz Angliju, sāka remontēt mājas un nedomā par garīdznieka karjeras turpināšanu. Savukārt 2016. gada februārī Baznīcas oficioza “Adventes Vēstnesis” rediģēšanu pameta pazīstamais radiožurnālists Aidis Tomsons, kurš izveidoja neatkarīgu interneta platformu “Vēstis Adventistiem”. Tādejādi Tomsons protestēja pret Roderta padzīšanu no draudzes gana amata.

