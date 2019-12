Tostarp darbu kompānijas valdē atstājis valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups. (Foto: LETA)

"Ventspils nafta" mainījusi nosaukumu

Ziņas Jauns.lv / LETA

Holdingkompānija AS "Ventspils nafta" mainījusi nosaukumu uz AS "Latvijas kuģniecība", savukārt līdzšinējā AS "Latvijas kuģniecība" likvidēta, liecina "Firmas.lv" informācija.