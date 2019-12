OFAC noteicis sankcijas pret Lembergu, kā arī pret četrām struktūrām, kuras pieder Lembergam vai atrodas viņa kontrolē, proti, pret Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

Uz žurnālistu jautājumu, vai ASV noteiktās sankcijas attiecas arī uzņēmumiem, kuros Lembergs minēts kā patiesais labuma guvējs, piemēram, AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks" un SIA "Inter-Riga", FKTK vadītāja Santa Purgaile norādīja, ka banku kompetencē ir pārbaudīt uzņēmumu patiesos labuma guvējus un vai šo uzņēmumu darījumos nav saskatāma sankcionētās personas atbalstīšana.

"Ja būs ierakstīts, ka konkrēta uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Lembergs, tad viņš tiks uzskatīts par patieso labuma guvēju," piebilda Purgaile.

Savukārt Markovskis skaidroja, ka ASV sankcijas ir vērstas pret visiem uzņēmumiem, kurus kontrolē sankcionētā persona. Tas nozīmē, ka sankcijas attiecas arī uz citiem uzņēmumiem, kuri atrodas Lemberga kontrolē.

"Banku uzdevums ir pārliecināties, kādā veidā Lembergs uzņēmumos, kuros viņš ir patiesā labuma guvējs, īsteno kontroli. Jo šajā gadījumā pārvalde, kas īsteno uzņēmuma ikdienas darbu, vienalga šos uzdevumus pilda konkrētas personas interesēs un labā," stāstīja FKTK pārstāvis.

Markovskis arī norādīja, ka FKTK ir izstrādājusi noteikumus, kādā veidā bankas var pārliecināties, vai uzrādītais patiesais labuma guvējs ir īstais patiesais labuma guvējs. "FKTK ir nodrošinājusi vienotu izpratni par to, kas veicami patiesā labuma guvēja noskaidrošanā. Ja šo informāciju nevar iegūt pietiekamā apmērā, bankai ir pienākums izbeigt darījumu attiecības ar klientu," sacīja Markovskis.

Vienlaikus Purgaile uzsvēra, ka bankām jau ir jābūt zināmam, vai konkrētie uzņēmumi ir Lemberga kontrolē, vai viņš tajos ir patiesais labuma guvējs.

FKTK vadītāja arī atzina, ka banku uzraugs patlaban apkopo finanšu institūciju sniegto informāciju par to, kurus klientus un kādas personas bankas ir identificējušas kā iespējamos patiesā labuma guvējus vai uzņēmumus, kas saistīti ar konkrētām personām. Šī informācija tiek apkopota, bet konkrētas detaļas netiek atklātas.

Jau vēstīts, ka OFAC 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp Lembergam.

OFAC izdevis Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām - Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju. Attiecībā uz Lembergu šobrīd ir jāpiemēro atturēšanās princips, kura laikā jāsaprot, vai ir tiesisks pamats šos līdzekļus konfiscēt vai piemērot kādas citas sankcijas.