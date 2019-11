Laikā, kad visa Latvija gatavojās garajām brīvdienām ar kulmināciju valsts svētkos 18.novembrī, pagājušās piektdienas vakarā Rīgas domē, kas apmeklētājiem tobrīd jau bija slēgta, risinājās dramatiski notikumi. Rīgas mērs Oļegs Burovs uz ārkārtas frakcijas sēdi sasauca “Gods kalpot Rīgai” deputātus. Ieradās gandrīz visi, arī partijas līderis, Eiropas Parlamenta deputāts Andris Ameriks.

Sanākšanas iemesls bija kritiski samilzušais konflikts ar vicemēru Vadimu Baraņņiku un viņa pārstāvēto Neatkarīgo deputātu frakciju, neformāli dēvētu par “četrinieku”. Rīgas mēra partijas biedri tika informēti, ka sadarbības partneri, proti, “četrinieks” un tam tuvais bloks “Rīgai”, vācot parakstus par Burova un otrās vicemēres, “saskaņietes” Annas Vladovas atcelšanu. Ja to atbalstītu opozīcija, Baraņņiks automātiski kļūtu par mēra pienākumu izpildītāju.

“de facto” rīcībā nonākušie “Gods kalpot Rīgai” frakcijas sēdes audio ieraksti liecina, ka satraukums bija visai liels. Turklāt ne tikai par Baraņņiku un viņa frakciju, bet arī par pašu biedriem un ietekmīgiem spēlētājiem ārpus domes. Tika piesaukts vairāku klātesošo kādreizējais partijas biedrs, par oligarhu dēvētais Ainārs Šlesers – nu jau likvidētās LPP/LC līderis, bijušais Rīgas vicemērs un tagadējais uzņēmējs. “Rīdzenes” sarunu namatēvu Šleseru pieminēja to dalībnieks Ameriks, kurš arī pauda versiju, kāpēc klāt nav frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko.

GKR SARUNAS

Andris Ameriks: “Nu labi, nu, tas ir tā, man nav pierādījumu... Slaviks šobrīd ir pie Aināra, pie Šlesera, Jūrmalā. Tagad ir jauns posms procesā, jā, kurā ir iesaistījies arī Ainārs. Pie visa šitā te... Nu, lai ir! Spēlējas, nu spēlē!”

Dainis Turlais: “Viņš visu laiku, viņš visu laiku ir iesaistījies!”

Otrs piesauktais aizkulišu spēlētājs bija Jānis Dzanuškāns: zvērināts advokāts, kurš ilgus gadus bija ārštata padomnieks bijušajam Rīgas mēram un “Saskaņas” līderim Nilam Ušakovam. Tolaik viņa birojs regulāri sniedza juridiskos pakalpojumus dažādām Rīgas domes struktūrām.

GKR SARUNAS

Oļegs Burovs: “Ja parakstīja tie astoņi, tad jebkurš var “ģornutsa” [noraustīties], piemēram, Ķirsis, un parakstīt arī. Ja viņi parakstīs, tad iet tāda ķēdes reakcija, un viņi visi parakstīs. Tāpēc mums vajadzētu netērēt laiku, negaidīt, kad strādā Dzanuškāns un visi pārējie, un mēģināt šodien, es atvainojos, pulksten astoņos, sasaukt – pēc trīs stundām, no pieciem – sasaukt ārkārtas domes sēdi, noņemt Baraņņiku...”

Skepsi par ātru sēdes sasaukšanu pauda bijušais mērs Dainis Turlais, kurš domāja, ka saprātīgāk būtu balsot pēc valsts svētkiem. Tomēr Burovs savam priekštecim atgādināja, kā vasarā no mēra amata tika gāzts viņš.

GKR SARUNAS

Oļegs Burovs: “Un es domāju, kad viņi risināja jautājumu par tevi, tad viņi risināja arī pa naktīm un pa vēliem vakariem.”

Dainis Turlais: “Pēc Šlesera vizītes pie manis Šlesers arī visu nokārtoja pēc tam, kad es viņu izmetu no kabineta ārā.”

Burovs GKR frakcijai pastāstīja, ka Baraņņiks ir atcēlis visu “Rīgas Centrāltirgus” valdi, bet jaunajā valdē iecēlis arī Guntaru Grīnvaldu – bijušo tieslietu ministru, kas Saeimas vēlēšanās kandidēja no “Saskaņas” saraksta. Šlesera cilvēku, piebilda Ameriks. Vitai Jermolovičai tas radīja jaunus jautājumus par Baraņņika frakciju.

GKR SARUNAS

Vita Jermoloviča: “Tas nozīmē, ka četrinieks strādā kopā ar Šleseru? Šlesers četrinieku bīda?”

Andris Ameriks: “Nu tiešām, nu nav tik plakani! Vita, nu nav tik plakani! Pasaulē ir vairākas... melnajam un baltajam ir dažādas toņkārtas.”

Jermoloviča arī nesaprata, kāda te ir Ušakova bijušā padomnieka Dzanuškāna loma un kāpēc viņš tagad ir nostājies pret “Saskaņu”.

GKR SARUNAS

Andris Ameriks: “Dzanuškāns ir ar četrinieku. Viņš maksā viņiem naudu.”

Vita Jermoloviča: “Nē, nu es tā... Nu jā, bet nu saproties, ja viņi gulēja vienā gultā visu laiku un skraidīja,un tad... Es, es, es nesekoju līdzi!”

Oļegs Burovs: “Dzanuškāns, Dzanuškāns jau sen nav kopā ar viņiem [“Saskaņu”]. Viņš grib parādīt “Saskaņai” vot tā... Dzanuškāns ir tas, kas to grib darīt. Nu protams, a kā jūs domājat četri balso? Dzanuškānam ir sava spēle.”

Galu galā piektdienas vakarā sēde sasaukta tomēr netika, jo, sazinoties ar opozīciju, Burovs saprata: kvoruma nebūs. Baraņņiku no vicemēra amata atlaida otrdien. Uzreiz pēc tam īsti nesākusi darbu mājās tika aizsūtīta jaunā “Rīgas centrāltirgus” valde un atgriezās iepriekšējā, kā arī amatus zaudēja Baraņņika pārraudzītā “Rīgas namu pārvaldnieka” valdes locekļi, kuri gan šo lēmumu sola pārsūdzēt.

Trīs mēnešus Rīgas domes koalīcija gan nostrādāja šādā sastāvā. Par partneru iespējamo negodīgumu iepriekš “Gods kalpot Rīgai” nerunāja, turklāt publiski nevēlas to darīt arī tagad. Piemēram, Ameriks, uz “de facto” jautājumu,vai viņam ir skaidrojums Baraņņika lēmumiem, norāda: “Jūs ziniet, prasiet tam Baraņņika kungam. Tur ir pilnmēness, vai tur ir kaut kādas sponsoru ietekmes...” Vaicāts, ko tieši domājis ar sponsoriem, Ameriks attrauc, ka nezinot, jo viņam nekad neesot bijusi vēlēšanās to pētīt.

Savukārt Rīgas mērs Burovs uzsver – nav svarīgi, kādas sarunas notika frakcijā, galvenais esot rezultāts: “Mēs pieņēmām lēmumu pārtraukt sadarbības līgumu ar Neatkarīgo deputātu frakciju, un ne ar Dzanuškānu, ne ar kaut ko citu. Mēs runājām ar deputātiem. Mums ir sadarbība ar deputātiem, kas neizveidojās diemžēl. Un ja aiz tiem deputātiem stāv viena vai otra persona, tā ir šo deputātu atbildība. Tas nav mans jautājums.”

Burova vietniece Anna Vladova apgalvo, ka “Saskaņas” partneri GKR ar informāciju par ietekmi uz domes deputātiem neesot dalījušies: “Mana laime ir tā, ka es vairāk domāju par Deglava tiltu, par Brasas tiltu, par ēdināšanu skolās. Tā ka to es nekomentēšu, jo man tādu ziņu nav. Man tādas informācijas nav. Man pilnīgi vienalga, kurš kam ko maksā, ja tas ir likumīgi, vai kurš ar ko satiekas. Tā nav mana problēma. Mana problēma ir kaut kur citur, ne tur.”

Arī “Gods kalpot Rīgai” frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko pauž pārsteigumu par viņa prombūtnē frakcijā runāto, jo kolēģi viņam to neesot atstāstījuši. To, ka viņš no Šlesera būtu saņēmis kādu politisko atbalstu, Stepaņenko kategoriski noliedz: “Es neesmu orientēts uz intrigām, un intrigas nekad nebija mana stiprākā puse, un es ceru, ka arī nebūs. Līdz ar to, ja man būtu ambīcijas, par kurām es gribētu pateikt, es to pateiktu atklāti no tribīnes, nevis pagrīdē kaut kā tiekoties ar tādiem vai citādiem cilvēkiem. Tas nav man raksturīgi, un nekad nav bijis.”

Savukārt Vadims Baraņņiks uzsver, ka lēmumam par “Rīgas centrāltirgus” valdi neesot nekāda sakara ar Jāni Dzanuškānu. Piektdien Dzanuškāns esot bijis Rīgas domē, atzīst bijušais vicemērs, kurš gan nezinot vizītes iemeslu un konkrēti neatbild, vai Dzanuškāns bijis arī pie NDF: “Es viņu redzēju, jā, bet, kā jūs redzat, jebkuram ir brīva iespēja ienākt Rīgas domē... (..) Vēlreiz – man nav pienākums sekot līdzi jebkurai personai, kas ienāk vai iziet.” Iespējams, pavisam nesaistīti, 15.novembra vakarā Rīgas domes telpās “de facto” sastapa arī Baraņņika “Rīgas centrāltirgus” pagaidu valdē iecelto Guntaru Grīnvaldu.

Ne Ainārs Šlesers, ne Jānis Dzanuškāns neatsaucās uz “de facto” lūgumu sniegt interviju par politiskajām norisēm Rīgas domē un par “Gods kalpot Rīgai” frakcijā paustajiem apgalvojumiem par viņu lomu tajās.