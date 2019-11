Jau iepriekš vēstījām, ka daļa sabiedrības un daļa politiķu pauž neapmierinātību ar atsevišķu Krievijas televīzijas kanālu raidīto saturu, kas vairākos gadījumos esot vērsts pret Latvijas interesēm.

Seržants skaidroja, ka hibrīdkara apstākļos nepieciešams veikt attiecīgo naidīgo kanālu maksimālu kontroli un pie mazākajām iespējām, kad konstatēts pārkāpums to darbībā, jālemj par to raidīšanas apturēšanu. Reizē tas jādara, ievērojot starptautisko regulējumu, piebilda politiķis.

NEPLP locekļa amata kandidāta prioritātes būs arī darbs pie nepieciešamā finansējuma nodrošināšana sabiedriskajiem medijiem, gan, lai stiprinātu to neatkarību, gan arī, lai atbalstītu to iziešanu no reklāmas tirgus.

Tālāks stratēģiskais mērķis ir vienota sabiedriskā medija izveidošana, pauda Seržants.

NEPLP locekļa amata kandidāts arī piebilda, ka dienā, kad pieteicies konkursam, viņš apturējis darbību Latvijas Zaļajā partijā. Tāpēc, ieņemot šo amatu, viņš būšot politiski neitrāls, piebilda Seržants.

LETA jau ziņoja, ka konkursā uz NEPLP locekļa amatu kandidatūras pieteikuši arī Seržants, žurnālists Eglītis un filozofs un publicists Ilmārs Šlāpins.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV), trešdien līdz konkursa noslēgumam uz NEPLP divām vakancēm dokumentus iesniedza 17 personas.

Konkursā startē arī režisors Jānis Ābele, žurnālists, pētnieks Oļģerts Tipāns, bijušais Latvijas Radio skaņu inženieris Andis Plakans, korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs Ilmārs Jargans, Jekaterina Jerofejeva-Āboliņa, žurnāliste Ieva Kalderauska, Latvijas Kristīgā radio ziņu redaktore Ginta Linmeijere, rakstniece un žurnāliste Eva Mārtuža, Ilze Pētersone, žurnālisti Jānis Eglītis un Jānis Zariņš un bijusī NEPLP locekle Aija Dulevska.

Jau iepriekš konkursam bija pieteikušies ilggadējā Latvijas Radio darbiniece, muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, kādreizējais Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis un, Latgales Reģionālās televīzijas attīstības direktore, Rīga TV24 satura redaktore, producente Inese Šuļžanoka.

Konkurss uz NEPLP locekļu divām vakancēm izsludināts, jo šo amatu atstājusi Gunta Līdaka un decembrī šo amatu atstās arī padomes vadītāja Dace Ķezbere.