LTV "4.studija" lietas izpētei pievērsās nopietni, jo arī raidījuma vadītāja pauda neizpratni par izvilkumu no Janovska darba, kas jālasa Rīgas 10.vidusskolas divpadsmitās klases audzēkņiem. Šī ir viena no krievvalodīgajām skolām galvaspilsētā, kas, saprotams, strādā pēc valsts izglītības satura vadlīnijām.

Gunara Janovska darba romāna "Sola" fragments, kas sašutinājis skolnieci un viņas māti:

Foto: Ekrānuzņēmums

Vidusskoliece šo fragmentu parādījusi mātei. Māte atteikusies no sarunas TV kameru priekšā, jo vēlas palikt anonīma, un negrib paust viedokli, pirms nav noskaidroti visi apstākļi. Telefonsarunā ar žurnālistu māte skaidrā, izcilā latviešu valodā komentē: "Cik saprotu, tā nav skolotājas programma, tā ir skolas programma. Šis darbs ir ne tikai bilingvālās skolās, bet arī latviešu skolās. Domāju, ka problēma nav ne skolā, ne skolotājā. Man nav informācijas par visu to programmu, bet baidos, ka viss būs atkal izkropļots, kā tas mūsu valstī dažreiz notiek. Es negribu nekādu ažiotāžu, manam bērnam vēl jābeidz skola! Zinu, kā tas parasti beidzas - nemainās sistēma, bet tiek atrasti kaut kādi (mazie) cilvēki," sarunā ar LTV saka skolnieces māte.

Ko saka Rīgas 10.vidusskolas latviešu valodas skolotāja un kolēģes

Rīgas 10.vidusskola ir skola ar krievu novirzienu. Tajā visi labi runā latviski un lielākoties arī mācās latviski. Skolā skaidro, ka Gunara Janovska grāmata "Sola" ir ieteicamā literatūra divpadsmitajām klasēm Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajās vadlīnijās. "Šis darbs ir ierakstīts programmā 12.klasēm. Tur ir divi modeļi literatūrā. Tieši šo modeli izmantojam mēs. Eksistenciālisma jautājumi tiek apskatīti pēc izvēles, un Janovska romāna "Sola" fragmenti ir iekļauti skolas mācību grāmatā, ar kuru mēs strādājam," stāsta skolas pārstāve Olga Ponomarenko.

Par to, ka Janovska darbs nebūt nav kaitīgs, slikts, netolerants un naidu kurinošs, pārliecināta arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Ieva Grahoļska, kura Janovska "Solu" sauc par latviešu zelta fondu un lūgusi audzēkņiem izlasīt visu grāmatu, taču nez kāpēc izcelts tieši šis viens fragments no visa darba. Skolā pieļauj, ka konkrētā skolniece konkrēto darba fragmentu izvēlējusies publiski akcentēt tādēļ, ka negrib izlasīt visu darbu. Konkrēto fragmentu nekā īpaši nebija izcēlusi arī skolotāja Grahoļska, skaidro "4.studija".

"Tā ir mana prasība šo romānu lasīt pilnā apjomā. Tas arī pēc mācību grāmatas saskan ar tematisko plānojumu, tas nav speciāli. Sabiedrība no mums prasa audzināt, veicināt patriotismu - nu, kur vēl labāku darbu?! Es neko labāku neesmu redzējusi un lasījusi pa visiem šiem gadiem. Tas ir latviešu literatūras zelta fonds, grāmata ir ārkārtīgi laba, pateicīga, viegli lasāma. Janovskis tiešām raksta ļoti labi, man pašai šis darbs patīk," situāciju komentē skolotāja, piebilstot, ka skolniekiem gan varot rasties idejas par nacionālismu. Tomēr ja šīs idejas tādas būtu, kāpēc "Sola" ir skolu programmā?

Grahoļska arīdzan guvusi apliecinājumu, ka daudzi skolnieki nemaz nav izlasījuši Janovska darbu - tas pierādījies seminārā par tēmu. Tāpat viņa norāda, ka konkrētā klase ir provokatīva un arī vāja, tāpēc nebrīnās, ka tieši šāds fragments nonācis uzmanības lokā. Viņa pati akcentu likusi uz pavisiem citiem darba fragmentiem, caur kuriem audzēkņiem bija jāsagatavo atbildes. Taču "nomirdzējis" tieši šis. Kopumā skolotāja aizstāv Janovska darbu kā izcilu un neredz tajā neko pretvalstisku.

Ko saka Valsts izglītības satura centrā

"Mācību līdzekļa izvēle, ko skolotājs izmanto stundās, ir skolotāja atbildība un profesionalitātes jautājums. Skolotājs var izmantot dažādu materiālu un grāmatu klāstu [..], bet svarīgi ir saprast to, kāds būs mērķis, sasniedzamie rezultāti. Ja skolotāja ir izvēlējusies šo konkrēto fragmentu mācību stundā, viņai jāspēj šī izvēle pamatot un izskaidrot gan skolēniem, gan viņu vecākiem," centra komentāru atreferē "4.studija". Konkrētajā gadījumā bijis jāsamazina pārpratumu iespējamība un kādas skolēnu grupas aizskārums, skaidro centrā.

Būtiski piebilst, ka tieši šo konkrēto grāmatas fragmentu skolēnu izglītošanā nebija akcentējusi pati skolotāja Grahoļska.

Janovska "Sola" ir katra otrā skolotāja "arsenālā"

Skolotāja, filoloģijas doktorante un literatūrzinātniece Iveta Ratinīka šeit skandālu neredz, jo viss atkarīgs no tā, kādus akcentus saliek pedagogs. Romāns "Sola" esot katra otrā skolotāja darbarīks, pilnīga klasika. "Viss atkarīgs no tā, par ko skolotājs runās tālāk - vai par dažādu tautību savstarpējām attiecībām, vai par kādām vēsturiski pretrunīgām situācijām un kā tās radušās, vai arī runās tikai par eksistenciālisma filozofijas izpausmēm literatūrā," komentē Ratinīka. Viņa aicina izvērtēt, vai skolēni no mazākumtautību skolām kopumā spējīgi izlasīt pilnu šīs grāmatas tekstu. Un gadījumos, ja izvēlēts kāds provokatīvāks teksts, e-klasē formulēt, kāds tad īsti ir uzdevums - ko no teksta īsti jāsaprot. Pilnu sižetu par incidentu skaties augstāk LTV "4.studijas" sagatavotajā materiālā!

