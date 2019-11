Valsts svētku laikā Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

No 16. novembra plkst. 17.00 līdz 19. novembra plkst. 6.00 transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.

Savukārt no 17. novembra plkst. 17.00 līdz 18. novembra plkst. 20.00 aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā. Tāpat no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra plkst. 15.00 liegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

Ierobežojumi noteikti arī no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra plkst. 11.00 ielas abās pusēs starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā, no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18 .novembra plkst. 15.30 Bruņinieku ielas kreisajā pusē, posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, no 17. novembra plkst. 20.00 līdz 18. novembra plkst. 23.00 Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam un no 15. novembra plkst. 8.00 līdz 19. novembra plkst. 1.00 uz AB dambja.

Tāpat 18 .novembrī ierobežos velorikšu, zirgu pajūgu un elektrisko skrejriteņu kustību NBS vienību gājiena un lāpu gājiena laikā, kā arī 11. novembra krastmalā un laukumā pie Brīvības pieminekļa.

NBS Militārā policija un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde no 17. novembra plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalā (labajā malējā braukšanas joslā), 150 m garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Tostarp no 17. novembra plkst. 10.00 līdz 19. novembra plkst. 6.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Poļu gātē, un Bīskapa gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

Tāpat 17. novembrī no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam (izņemot sabiedrisko transportu).

Satiksme tiks slēgta arī 17. novembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 23.00 un 18. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.30 Eksporta ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai, kā arī 18. novembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Savukārt 18. novembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 23.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Vecrīgas teritorijā – tiks liegts iebraukt Vecrīgas teritorijā - Audēju ielā, Grēcinieku ielā un Smilšu ielā.

No 17. novembra plkst. 10.00 līdz 18. novembra plkst. 13.00 un no 18. novembra plkst. 23.00 līdz 19. novembra plkst. 6.00 organizēs divvirzienu satiksmi Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

18. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģenerāla Radziņa krastmalā, posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai.

No 15. novembra plkst. 8.00 līdz 19. novembra plkst. 1.00 slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi uz AB dambja.

18. novembrī no plkst. 17.45 līdz plkst. 19.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā (un virzienā) no Citadeles ielas līdz Raiņa bulvārim un Citadeles ielā, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai.

Nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi 18. novembrī no plkst. 20.30 līdz plkst. 22.00 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Kaļķu ielai (izņemot sabiedriskā transporta un operatīvā transporta satiksmi).

Kā arī nepieciešamības gadījumā 18. novembrī no plkst. 20.45 līdz plkst. 21.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi (izņemot sabiedriskā transporta satiksmi, kuru regulēs atbilstoši nepieciešamībai, un operatīvā transporta satiksmi):

uz Akmens tilta;

Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Kuģu ielai;

Kuģu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Trijādības ielai;

Trijādības ielas posmā no Kuģu ielas līdz Valguma ielai;

11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz ēkai 11. novembra krastmalā 31 (transportlīdzekļu satiksmes apgriešanās vieta).

Tāpat arī 18. novembrī no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme apgriešanās vietā 11. novembra krastmalā virzienā uz Kaļķu ielu.

Vēršam uzmanību, ka 18. novembrī nepieciešamības gadījumā ierobežos gājēju kustību ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī NBS militārās parādes ģenerālmēģinājuma un NBS militārās parādes laikā 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Tāpat 18. novembrī ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs gājēju kustību:

no plkst. 13.15 līdz plkst. 14.45 un no plkst. 20.50 līdz plkst. 21.20 Daugavas gātē;

no plkst. 10.15 līdz plkst. 11.15 un no plkst. 19.30 līdz plkst. 20.20 laukumā pie Brīvības pieminekļa;

no plkst. 20.00 līdz plkst. 21.30 ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību Kuģu ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Akmens tilta līdz Trijādības ielai.

No 17. novembra plkst. 10.00 līdz 19. novembra plkst. 6.00 slēgs smago transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13. janvāra ielai.

No 18. novembra plkst. 8.30 līdz plkst. 11.15 un no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.20 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Krišjāņa Barona ielas tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna, kā arī no plkst. 10.00 līdz plkst. 23.00 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

Saistībā ar pasākuma „Staro Rīga” norisi no 15. novembra plkst. 17.00 līdz 18. novembra plkst. 23.00 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Brīvības bulvāra tilta līdz tiltam Krišjāņa Valdemāra ielā.

Savukārt saistībā ar ūdensvada pārbūves darbiem no 19. novembra līdz 20. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā, posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz ēkai Bruņinieku ielā 63.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma. Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.