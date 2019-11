Burovs: "Ja neizdosies stabilizēt situāciju, esmu gatavs ārkārtas vēlēšanām"

Politika RīgaTV 24

"Vakar "Saskaņa" savā frakcijā, piedaloties partijas priekšsēdētājam Urbanovičam, pieņēma lēmumu, ka pieprasa mums nekavējoties atbrīvoties no neatkarīgo deputātu frakcijas, četriem bijušajiem saskaniešiem, kuri vasarā tika izslēgti no frakcijas. Viņi pieprasa arī Rīgas vicemēra Vadima Baraņņika atbrīvošanu no amata," attiecības Rīgas domes koalīcijā starp "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai" RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu" komentēja Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR).