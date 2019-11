Augstāk minētajai būvnieku personu apvienībai šis nav vienīgais kopējais VNĪ būvniecības objekts, kas šobrīd tiek realizēts. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja publicēto informāciju, SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia" šobrīd veic arī Ekonomikas ministrijas (EM) ēkas rekonstrukciju Brīvības ielā 55, Rīgā. Pie FM un EM ēku būvniecības darbiem būvnieki tika, pateicoties zemākās cenas aspektam VNĪ iepirkumos, kā rezultātā šā gada laikā abas kompānijas kopā saņēmušas iepirkuma pasūtījumus jau 3 981 045,98 eiro apmērā, kur 2 642 701,65 eiro ir par būvniecības darbiem FM ēkai un 1 338 344,33 eiro par būvniecības darbiem EM ēkai.

Jāatzīst, ka SIA "Delta Construction" ar iepirkumiem VNĪ būvniecības jomā ir veicies vēl veiksmīgāk, papildus FM un EM ēku būvdarbiem, uzņēmums uzvarējis arī iepirkumā par Valsts prezidenta Jūrmalas rezidences energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Arī šajā iepirkumā izšķirošais kritērijs bijusi solītā zemākā cena, kas bija 449 099,09 eiro apmērā. Tādējādi SIA "Delta Construction" šogad no VNĪ kopumā saņēmusi pasūtījumus jau 4 430 145,07 eiro apmērā.

Interesanti, ka saskaņā ar publiski pieejamajām ziņām, SIA "Delta Construction" pērn bijuši nodarbinātas 11 personas, no kurām visas būvniecībā. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamā informācija liecina, ka SIA "Delta Construction" kopējie ieņēmumi būvniecībā pērn bijuši 2 587 234 eiro, no kuriem ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem bija vien 343 835 eiro, sastādot vien nepilnus 13.3% no kopējiem ieņēmumiem.

Savukārt, vēl interesantāki fakti atklājas par SIA "SCM Latvia". Šī uzņēmuma pērn kopējie ieņēmumi būvniecības jomā bijuši 8 211 763 eiro, bet ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem bija apaļa nulle eiro, liecina BIS dati.

Kopumā SIA "SCM Latvia" pērn tika nodarbinātas vidēji 16 personas, no kurām tikai 5 personas bijušas nodarbinātas būvniecības jomā, kuras arī nodrošinājušas vairāk nekā 8,2 miljonu eiro apgrozījumu.

Apskatot šo abu kompāniju datus, rodas jautājums par uzņēmumu patstāvīgu spēju realizēt uzņemtās būvniecības saistības VNĪ apsaimniekotajos objektos FM, EM un Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē. Tāpat jaušamas bažas, vai VNĪ kā gādīgi un rūpīgi saimnieki bija izstrādājuši iepirkumu nolikumus, vērtējuši pretendentus tādā mērā, lai izvairītos no riskiem, kas šobrīd novedušas līdz letālam nelaimes gadījumam.