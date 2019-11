Ierobežos satiksmi Elizabetes ielā un 11. novembra krastmalā

Saistībā ar Nacionālās kino balvas „Lielais Kristaps” pasniegšanas ceremonijas norisi no 12. novembra plkst. 7.30 līdz 13. novembra plkst. 2.30 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Elizabetes ielā 40 metru garā posmā pie ēkas Elizabetes ielā 61.

Tikmēr saistībā ar Lāčplēša dienas pasākumu norisi vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme, kā arī 11. novembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 24.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

No 10. novembra plkst. 20.00 līdz 11. novembra plkst. 11.00 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu ielas starp Herdera laukumu un Doma laukumu abās pusēs, Herdera laukumā un Doma laukumā.

Savukārt no 10. novembra plkst. 20.00 līdz 11. novembra plkst. 23.59 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam un 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā.

No 10. novembra plkst. 20.00 līdz 11. novembra plkst. 12.00 būs liegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra labajā pusē, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai (parka pusē), un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai (parka pusē).

Tāpat apstāties un stāvēt būs liegts 11. novembrī no plkst. 6.00 līdz plkst. 13.30 Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A (pie Rīgas Brāļu kapiem) un autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā, bet no plkst. 8.00 līdz plkst. 24.00 - Valguma ielā, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Akmeņu ielai un Bāriņu ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.

Tostarp 11. novembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 24.00 organizēs divvirzienu satiksmi Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai un 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Bīskapa gātes līdz Jaunielai.

11.novembrī no plkst. 10.10 līdz plkst. 11.15 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs gājēju satiksmi Brīvības laukumā.

Aicinām ņemt vērā, ka 11. novembrī NBS Militārā policija un Valsts policija no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.15 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Herdera laukumā, bet no plkst. 11.30 nodrošinās ceļu satiksmes regulēšanu Aizsaules ielas un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Meža prospekta un Varoņu ielas krustojumā.

Tostarp 11. novembrī no plkst. 17.00 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi lāpu gājiena maršrutā (no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai pa maršrutu: Rīgas Brāļu kapi – Varoņu iela – Gaujas iela – Miera iela – Brīvības iela – Brīvības bulvāris – Brīvības laukums – Kaļķu iela – Līvu laukums – Zirgu iela – Doma laukums – Herdera laukums – Bīskapa gāte – 11. novembra krastmala). Kā arī no plkst. 19.00 līdz gājiena beigām slēgs transportlīdzekļu satiksmi (izņemot sabiedrisko transportu līdz plkst.19.20):

uz Akmens tilta;

13. janvāra ielā, posmā un virzienā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai (izņemot sabiedrisko transportu);

11. novembra krastmalā, posmā no 13. janvāra ielas līdz Akmens tiltam (izņemot sabiedrisko transportu);

Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam.

Vēršam uzmanību, ka NBS Militārā policija sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju 11. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.15 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna tilta līdz gājēju tiltam pie Krišjāņa Barona ielas.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.