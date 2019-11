Dreibergs: "Iespēja vēlēt no 16 gadiem izaudzinātu paaudzi, kas saprot, ka viņu rokās ir spēja kaut ko mainīt"

Viņš ir pārliecināts, ka pašvaldībās tieši vietējie iedzīvotāji zina labāk, kas viņiem pietrūkst, turklāt jāņem vērā visu vecuma grupu vēlmes. “Jāņem vērā ne tikai tas, kas ir svarīgs vecākā gājuma cilvēkiem, bet arī tiem, kas ir vecumā, kad saprot par drošību uz ielām, par veselīgām atpūtas iespējām.” Dreibergs arī ieskicēja, kā pats 16 gados vērtējis situāciju Rīgas mikrorajonā Purvciemā, kur auga – toreiz viņam pietrūcis, piemēram, basketbola grozu, vakaros nebija, kur pasēdēt, tāpēc jaunieši lietojuši alkoholiskos dzērienus, bet, ja būtu bijusi iespēja sportot, labprāt to būtu darījuši. “Ja kāda partija to sadzirdētu ar domu – palīdzēsim šiem jauniešiem un viņi balsos, nekas sliktāk Purvciemā no tā nebūtu kļuvis,” spriež režisors.

Pēc Dreiberga domām Latvijas problēma ir tā, ka cilvēki uzskata valsts varu par kaut ko tālu un neietekmējamu. Ja agrīnā vecumā būtu dota iespēja uzlabot kādu mazu lietu savā apkārtnē, tad cilvēki sāktu saprast, ka vara nemaz nav neietekmējama.

“Es savos sešpadsmit fantazēju par kaut kādu lielu likumu maiņu, bet īstenībā, ja es varētu izmainīt kaut ko savā sētā, savā pagalmā, tad varbūt tieši tas izaudzinātu paaudzi, kura saprastu, ka mēs paši varētu kaut ko ietekmēt,” sacīja režisors.