Kultūras pils “Ziemeļblāzma” aicina uz Lāčplēša dienai veltītiem pasākumiem

Plkst. 13.00–18.00 parka daudzfunkcionālajā laukumā norisināsies Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku organizētas aktivitātes, kurās varēs noskaidrot informāciju par karavīru ikdienu, vērot praktiskus piemērus rīcībai ekstremālā situācijā – kā rīkoties, ja esi apmaldījies mežā, kā iekurt uguni ar kramu, kā noturēt līdzsvaru uz virves u. tml. –, kā arī apskatīt kaujas mašīnas, to riteņus un kāpurķēdes.

Plkst. 14.00–21.00 pils kamerzālē varēs apskatīt Latvijas kara muzeja digitālās izstādes “Pulkvedis Oskars Kalpaks”, kā arī Latvijas nacionālo bruņoto spēku sagatavotos materiālus “Latvijas Neatkarības karš” un “Latvijas armijai 100. Nacionālo bruņoto spēku attīstība: no Neatkarības kara līdz mūsdienām”.

No plkst. 18.00 pretī pils ieejai tiks veidota Latvijas kontūra no svecītēm, tāpēc apmeklētāji aicināti doties uz pasākumu, līdz ņemot savu svecīti.

Plkst. 19.00–22.00 pils Lielajā zālē norisināsies Latvijas dziesminieku koncerts “Dziesmas Tēvzemei”. Koncertā piedalīsies etno kompānija “Zeidi”, Vītolu ģimene, Haralds Sīmanis, Arvīds Ulme, Valdis Atāls, Ilze Grunte, Agita Draguna, Dinārs Gulbis, Silvestrs Sīlis, Vinsents Kūkojs, Rihards Kūkojs, Inta Riekstiņa, Arnis Miltiņš, Valdis Vilcāns, Uldis Ozols, Matīss Ozols un Austrasbērni. Koncertu vadīs aktrise un multimāksliniece Raimonda Vazdika.

Ieeja pasākumos bez maksas.