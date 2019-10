Konferenci atklās Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijā Annika Jagandere. Uzaicinātie viesi – sievietes mācītājas no Islandes, Vācijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un ASV - stāstīs par garīgumu savās luterāņu baznīcās. Konferences ietvaros notiks diskusijas par to, kā baznīcas, kas atrodas ārpus Latvijas, ieskaitot kaimiņos esošo Igaunijas luterisko baznīcu, īsteno luterisko garīgumu un vienlaikus iekļauj sievietes garīgajā jeb mācītāju amatā. Konferencē piedalīsies arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL jeb tā dēvētās trimdas baznīcas) vadība - arhibīskape Lauma Zušēvica no ASV un citi ārpus Latvijas esošās luterāņu baznīcas prāvesti un mācītāji.

Konference sestdien, 26. oktobrī, LU galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, sāksies pulksten 10.00 un tajā tiks apskatīti tādi temati kā: “Dažādi Luteriskā garīguma veidi šodienas Vācijā”, “Luteriskais garīgums mūsdienu Zviedrijā”, “Sievietes kalpošana Latvijas Luteriskajā Baznīcā”, “Īslandiešu garīgums”, “Luteriskais garīgums Lielbritānijā” un citi.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 13.00 Cīravas baznīcā (Aizputes novadā) kā LELBĀL mācītāja tiks ordinēta Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne un ilggadējā sieviešu ordinācijas aizstāve Rudīte Losāne.

Kā zināms Latvijas lielākā luterāņu baznīca – Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) – sievietes mācītāja amatā neordinē un tādēļ latviešu teoloģes garīdznieces amatā kalpo tā dēvētajā trimdas baznīcā, kurai ir arī vairākas draudzes Latvijā.

