Pēc „remonta” apmēram trīs kilometri ceļa padarīti par bīstamiem ne tikai transportlīdzekļiem, bet arī dzīvībai, jo lidojošais akmens var arī kādam automobilim izsist logu un trāpīt pa galvu braucējam, bet motociklistu vispār nosist, kā arī radīt bīstamas avārijas situācijas. Uzklājot bitumenu uz saplaisājušā asfalta uz tā šķembas jāuzber vēl tad, kamēr tas nav atdzisis. Bet šajā gadījumā šķembas uzbērtas jau uz auksta bitumena un tās neveidoja saķeri ar segumu un nu lido pa gaisu, kad tām pāri brauc kāda automašīnas.

Ceļu savest kartībā sola tikai nākamās vasaras sākumā un tagad šoferīši izvairās pa to braukt, vai arī pārvietojas lēnām ar drebošu sirdi, ka tikai netrāpa kāds akmens. Savukārt nezinātāji pa ceļu drāžas, domājot, ka viss ir kārtībā un pat nenojauš, ka šķembas pa gaisu var lidot arī tad, ja brauc vairāk nekā prātīgi – ar 30 kilometriem stundā.

Visvairāk apskādēti Sēmes pagasta iedzīvotāju auto

„Atjaunotais” ceļa segums autobraucējus „priecē” tikai pāris nedēļas, tāpēc vēl apskādēto spēkratu īpašnieki nav vērsušies pie apdrošināšanas kompānijām pēc kompensācijām vai tiesā pret ceļu uzturētāju. Bet, pēc visa spriežot, šādas prasības pēc kāda laika varētu būt ne viena vien. Visvairāk no lidojošajām šķembām cietuši Sēmes pagasta iedzīvotāji, kuriem šis ceļa posms jāmēro teju katru dienu – vienkārši cita ceļa nav.

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča Jauns.lv neslēpj savu sašutumu par „saremontēto” ceļa posmu: „Ne tikai mūsu pagasta iedzīvotāji, bet arī citi autobraucēji, piemēram, kuri brauc uz Kolku, ir ne tikai vienkārši neapmierināti ar šo ceļu. Tās ir šausmas! Tagad ik pēc pāris dienām brauc no ceļa slauka nost šķembas. Bet man ir lielas bailes par ziemu – apakšā ir bitumens un mašīnām nebūs nekāda saķere ar ceļu. Tas nozīme – slidenu ceļu un avārijas situācijas.

Tagad akmeņi/šķembas lido pa gaisu un trāpa automašīnu priekšējos stiklos. Arī uz mana auto priekšējā stikla ir šāds „zirneklītis”. Neviens no vietējiem nav sajūsmā par veikto „remontu”. Sēmes pagastā vien zinu kādas desmit automašīnas, kurām nu priekšējais stikls sadragāts. Bet tādu noteikti ir daudz vairāk...

Ar pretenzijām par savas mašīnas sadragāšanu pie ceļu uzturētājiem vai apdrošinātājiem vēl neesmu vērsusies – nav bijis laika. Tagad jau uzliktas zīmes, kas ierobežo ātrumu līdz 50 kilometriem stundā, bet tas neko nelīdz. Akmeņus virsū jau uzmet pretimbraucošie. Tagad, kad redzu, ka kāds pārāk ātri brauc, mirkšķinu, lai viņš samazina ātrumu”.

Te jāpiebilst, ka pat neliela skramba jeb plaisa, ko auto vējstiklā iesitis lidojošs akmens, ar laiku „izplešas” un stikls agrāk vai vēlāk jāmaina, ar šādu iedragātu stiklu automašīna arī visdrīzāk nevarēs iziet tehnisko apskati. Tā kā jau tagad var lēst, ka sēmiešiem nodarīti zaudējumi vairāku tūkstošu apmērā, jo viens jauns vējstikls lētāk par 100 eiro nemaksā, bet jaunam vai lielāku gabarītu automobilim tā cena vēl prāvāka – vairāki simti.

„Pilnīga bezatbildība!”

Autoceļš Tukums-Ķesterciems kļuvis autobraucējiem bīstams – šķembas lido pa gaisu un automašīnām izsit priekšējos stiklus. (Foto: Silvija Rabkēviča)

Lidojošās šķembas trāpa arī sabiedriskajam transportam, un autobusa stikls jau maksā nevis pāris simtu, bet tūkstoti un vairāk. Tukuma auto autobusi ik dienas brauc uz Sēmes pagastu, neskatoties uz lielo apdraudējumu.

SIA „Tukuma auto” izpilddirektors Rolands Melderis Jauns.lv atzina, ka ir cietuši vairāki autobusi un zaudējumi rēķināmi tūkstošos. „Līdz šim konkrētajā ceļa posmā ir sabojāti vējstikli četriem autobusiem un vienai vieglajai automašīnai. Mūsu zaudējumi tiek rēķināti ap 4000 eiro (vēl gaidām atsevišķu autobusu vējstiklu piedāvājumu cenas). Diemžēl konkrētajiem transportlīdzekļiem nebija „Kasko” apdrošināšana, līdz ar to visi radušies zaudējumi gulstas uz uzņēmuma pleciem. Esam vairākkārtēji vērsušies pie autoceļu uzturētāja un pie pašvaldības ar lūgumu novērst šos ceļu bojājumus.

Vienīgais risinājums, kā segt zaudējumus ir vērsties tiesā ar prasību pret ceļa īpašnieku. Uzskatām, ka šī rīcība no autoceļa uzturētāju puses, ar priekšlikumu, ka akmeņi tiekot katru dienu noslaucīti no braucamās daļas un, ka ceļa labošanas darbus izpildīs tikai nākamajā sezonā, ir pilnībā bezatbildīga pret iedzīvotājiem, kuriem pa šo ceļa posmu ir jāpārvietojas ikdienā,” teica Melderis.

„Neatkarīgās Tukuma Ziņas” raksta, ka kādai sievietei pāris nedēļu laikā nesen kā pirktā automašīna tagad ir no vienas vietas sasista ar akmeņiem, turklāt pretim braucējam nebūt neesot jādrāž ar 100 kilometru stundā lielu ātrumu – pat ievērojot noteikto ierobežojumu, šajā ceļa posmā akmeņi brīvi lidojot pa gaisu.

Savest kārtībā sola tikai nākamā gada jūnijā

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova Jauns.lv pastāstīja:

„Saskaņā ar Satiksmes ministrijas līgumu virsmas apstrādes darbus reģionālā autoceļā Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no 3,8. kilometra līdz 8,0. kilometram (trijos posmos pa 750 m katrā) veica „Latvijas autoceļu uzturētājs”. Jau tūlīt pēc darba pabeigšanas tika konstatēta šķembu atraušanās, kas joprojām turpinās. „Latvijas Valsts ceļi”, kā valsts ceļu tīkla pārvaldītājs, nav akceptējuši darbu izpildes apmaksu. LAU ir uzdots par saviem līdzekļiem uzstādīt brīdinājuma un ātruma ierobežojuma zīmes un veikt brīvo šķembu noslaucīšanu. Ātrumu līdz 50 km/h ierobežojošās zīmes un zīmes, kas aizliedz apdzīšanu ir uzstādītas. Brīvo šķembu noslaucīšana tiek veikta divas reizes nedēļā, vai biežāk pēc vajadzības. Nākamā gada vasaras sākumā, iestājoties šī darba veikšanai piemērotiem laika apstākļiem (visticamāk, ne ātrāk kā jūnijā) LAU pārstrādās nekvalitatīvi veikto darbu. Kad darbs tiks veikts kvalitatīvi, tā izmaksas būs 55 000 eiro.



Runājot par zaudējumiem, ja transportlīdzeklim radušies bojājumi ceļa apstākļu dēļ, un transportlīdzeklim ir „Kasko” apdrošināšana, lai pretendētu uz zaudējumu atlīdzību, ir jāievēro polisē norādītie noteikumi, kas katram apdrošinātājam var būt atšķirīgi. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, jāvēršas pie apdrošinātāja, kā arī jānofotografē negadījuma vieta un transportlīdzekļa bojājumi, bet nopietnu bojājumu gadījumā uz notikuma vietu jāizsauc arī Valsts policija, kas sastādīs ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokolu.

Ja transportlīdzeklim nav „Kasko” apdrošināšana, tad, lai saņemtu atlīdzību par bojāto transportlīdzekli, tā vadītājam ir tiesības vērsties pie konkrētā ceļa pārvaldītāja vai tiesā. Šādā gadījumā, lai fiksētu visus ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un nodrošinātos ar pierādījumiem, nepieciešams izsaukt Valsts policiju, kas sastādīs ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokolu”.

Atzīst kļūdu, bet nesteidz labot

Lai arī LAU autoceļu uzturēšanas un pārvaldības departamenta vadītājs Vilnis Vigulis atzinis, ka konkrētajā gadījumā „netika ņemtas vērā visas nianses, kas saistās ar konkrētās emulsijas īpatnībām”, un noteicis ātruma ierobežojumus konkrētajā ceļa posmā, LAU mājaslapā, kur šoferus informē par braukšanas apstākļiem un ierobežojumiem uz Latvijas ceļiem, tur ziņas par nedrošo braukšanu P131 autoceļa posmā nekas nav minēts.

„Latvijas autoceļu uzturētāja” Komunikācijas daļas vadītāja Sigita Audere Jauns.lv teica: „Valsts reģionālajam autoceļam P131 Tukums–Kolka no 3,75 līdz 4,75 km, no 5,25 līdz 6,75 km un no 7,25 līdz 8,20 km augusta beigās tika veikta selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde, kuru veica uz tiem posmiem, kuri bija sliktā tehniskā stāvoklī. Konstatēts, ka autoceļa (pašreizējie – red.) defekti radušies neatbilstoši izmantotas tehnoloģijas dēļ.

Kopš defektu konstatācijas LAU darbinieki katru dienu apseko minēto autoceļu posmu un nepieciešamības gadījumā veic brīvo šķembu noslaucīšanu no autoceļa brauktuves. Autoceļš ir aprīkots ar brīdinājuma Uzbērta grants vai šķembas un ātruma ierobežojuma ceļa zīmēm. Aicinām autovadītājus ievērot ātruma ierobežojumu un distanci starp transportlīdzekļiem.

LAU šajā autoceļa posmā veiktos darbus neiesniedza apmaksai valsts ceļu tīkla pārvaldītājam - "Latvijas Valsts ceļiem". Apmaksa par darbu tiks veikta tikai tad, kad defekti tiks novērsti. Šobrīd nav tehnoloģijai atbilstoši laika apstākļi, līdz ar to autoceļa defekti tiks novērsti pavasarī, kad iestāsies tehnoloģijai atbilstoši laika apstākļi. Precīzas remontdarbu izmaksas tiks noteiktas pirms darbu uzsākšanas pavasarī, veicot autoceļa apsekošanu.

LAU nav saņēmis ceļa lietotāju sūdzības vai pieteikumu par, iespējams, radīto zaudējumu atlīdzību”.

