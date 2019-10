PVD pārbaudē "Stockmann" darbinieku ēdināšanas blokā konstatējis atsevišķus vispārīgās higiēnas prasību pārkāpumus

PVD ir saņēmis visus tirdzniecības centra "Stockmann" darbinieku ēdināšanas blokā ņemto pārtikas paraugu un nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātus. "Visi laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi. Pārbaudē ir konstatēti atsevišķi vispārīgās higiēnas prasību pārkāpumi," sacīja PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova. Tāpat viņa pastāstīja, ka arī līdz šim saņemtie pie piegādātāja ņemto paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi.

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja piebilda, ka epidemioloģisko izmeklēšanu, kuras mērķis ir noskaidrot saslimšanas cēloņus, veic Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), kas sniegs gala atzinumu par saslimšanas cēloņiem. Marčenkova gan vērsa uzmanību - starptautiskā pieredze nereti rāda, ka ne visos uzliesmojumu gadījumos ir iespējams iegūt informāciju par iespējamo infekcijas avotu.

SPKC komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja aģentūrai LETA teica, ka epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā universālveikalā veikta ēdnīcas darbinieku laboratoriskā pārbaude un laboratoriskajai izmeklēšanai ņemti vides nomazgājumi. Testēšanas rezultāti ir negatīvi.

Pēc Arājas teiktā, patlaban turpinās arī darbinieku anketēšana, lai noskaidrotu saslimušo īpatsvaru un viņu inficēšanās apstākļus.

Vienlaikus viņa piebilda, ka saslimušie sākotnēji nebija vērsušies pēc medicīniskās palīdzības un netika laboratoriski izmeklēti, tāpēc SPKC organizēja slimojošo personu laboratorisko izmeklēšanu, kā arī rekomendēja saslimušajām personām vērsties pie ģimenes ārstiem, lai veiktu laboratorisko pārbaudi un noteiktu infekcijas slimību diagnozi. Saņemti pirmie testēšanas rezultāti, kas liecina par vīrusu etioloģijas infekcijas klātbūtni.

SPKC komunikācijas nodaļas vadītāja arī atzīmēja, ka saslimušajiem slimība noritēja pārsvarā vieglā formā, tāpēc SPKC rīcībā nav informācijas par hospitalizētām personām. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

SIA "Baltic Restaurants Latvia" valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars uzsvēra, ka "Stockmann" darbiniekiem "Baltic Restaurants Latvia" ir tikai viena no ēdināšanas iespējām, bet šodien publiski izskanējusi informācija no universālveikala vadības, ka ne visi saslimušie ēda uzņēmuma pasniegtās maltītes. "Universālveikala darbinieki izmanto arī citas ēdināšanas iespējas, tai skaitā līdzi paņemto ēdienu no mājām. Tāpat darbinieki izmanto koplietošana telpas - atpūtas telpas, ģērbtuves, tualetes," skaidroja Kaugars.

Viņš uzsver, ka "Baltic Restaurants Latvia" nodrošina nepārtrauktu higiēnas un pārtikas drošības uzraudzību visās ēdināšanas vietās, tai skaitā veic regulāras pārbaudes, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī PVD un SPKC speciālistus. Arī šajā gadījumā uzņēmums savā ēdināšanas blokā veica ārkārtas pārbaudes, pēc savas iniciatīvas pieaicinot atbildīgos dienestus.

"Norovīrusa infekcijas avots meklējams ārpus ēdināšanas, to apstiprina PVD veiktās pārbaudes. Visi nedēļās sākumā paņemto pārtikas paraugu un nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi," piebilda Kaugars.

Oktobra sākumā vēdera infekcija tika konstatēta apmēram 50 universālveikala "Stockmann" darbiniekiem, kurus "Trakajās dienās" ēdināja SIA "Baltic Restaurant Latvia". Informāciju par saslimšanas gadījumiem "Stockmann" darbinieku ēdināšanas blokā PVD saņēma no paša "Baltic Restaurants Latvia".

PVD veica pārbaudi, noņemot nomazgājumu un pārtikas produktu paraugus laboratoriskām pārbaudēm, kā arī veica pārbaudes pie izejvielu piegādātāja, noņemot produktu un nomazgājumu paraugus.

SPKC epidemioloģe Rita Korotinska norādīja, ka sākotnējā informācija liecina, ka saslimušie inficējušies ar norovīrusu.

Savukārt "Stockmann" direktore Dace Goldmane atklāja, ka oktobra pirmajā nedēļas nogalē tirdzniecības centra telpās strādāja apmēram 800 cilvēku, no kuriem 50 bija līdzīgi saslimšanas simptomi. Konstatējot darbinieku saslimšanu, "Stockmann" nekavējoties veica visas nepieciešamās analīzes sadarbībā ar PVD, kā arī SPKC.

"Baltic Restaurants Latvia" valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars norādīja, ka ir pārliecināts, ka uzņēmums nodrošinot nepārtrauktu higiēnas un drošības uzraudzību visās savās ēdināšanas vietās.

Ziņots arī, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, vairākās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs izplatījās akūta zarnu infekcija.

SPKC epidemiologi, sākot epidemioloģisko izmeklēšanu Siguldas izglītības iestādēs, izvirzīja vairākas hipotēzes par šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas (STEC) izraisītās infekcijas uzliesmojuma iemesliem. Izskatot visas versijas, epidemiologi secināja, ka bērni nav ceļojuši, un, lai gan viņi ir no vienas pilsētas izglītības iestādēm, visi cits citu nepazina. Tomēr visus vienoja viens ēdinātājs - "Baltic Restaurant Latvia".

PVD pēc pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem un saņemtajiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem secināja, ka "Baltic Restaurants Latvia" ir pieļāvis higiēnas prasību pārkāpumus un nav nodrošinājis pietiekamu tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanu, radot labvēlīgu vidi dažādu slimību ierosinātāju izplatībai.

Ņemot vērā šo pārkāpumu izraisīto seku smagumu, Siguldas novada pašvaldība līgumu ar "Baltic Restaurants Latvia" lauza un izsludināja ārkārtas iepirkumu.