LKS EP vēlēšanās ieguva vienu vietu – uz to šī politiskā spēka vadītāji arī bija cerējuši. Izskanēja runas, ka trīs saraksta līderi vienojušies šo vienu EP mandātu sadalīt uz trim. Proti, vispirms pastrādātu Ždanoka, kura pēc tam no mandāta attiektos par labu saraksta otrajam numuram Mamikinam. Viņš vēlāk noliktu mandātu, lai to iegūtu Miroslavs Mitrofanovs, kurš EP vēlēšanās ieguva trešo lielāko "plusiņu" skaitu. Tomēr Ždanoka noliedz, ka būtu bijusi šāda vienošanās. "Es plānoju strādāt visus piecus gadus. (..) Nebija nekādas vienošanās," LNT raidījumam norādīja Ždanoka.

Pavisam ko citu apgalvo Mamikins. "Varu apstiprināt, tāda noruna [par mandātu sadali] ir bijusi," sacīja politiķis. Mamikins skaidro, ka Ždanoka pirms vēlēšanām solījusi – ja tiks ievēlēta, tad savu mandātu noliks pēc gada. Tad divus gadus Eiroparlamentā strādātu Mamikins, bet pēdējos divus gadus - Mitrofanovs.

Šādu vienošanos gada sākumā piedāvājusi pati Ždanoka, apgalvo Mamikins. "Tikāmies vienā azerbaidžāņu restorānā pēc Tatjanas [Ždanokas] lūguma. (..) Piedāvājums bija dalīt mandātu. Es teicu, ka tas tā mazliet dīvaini varētu izskatīties, bet Tatjana pateica, ka tā esot normāla prakse minoritāšu partijām Eiropā, un tad vairāki deputāti dala termiņu uz vairākiem kandidātiem," stāsta politiķis.

Ždanoka un Mitrofanovs sarunā mudinājuši Mamikinu iestāties LKS, taču viņš atteicies, jo uzskata, ka partija ir pārāk radikāla. "Es esmu gatavs, ka viņa var nepildīt savu solījumu [par atteikšanos no EP mandāta]. Beigu beigās, tā ir politika. Bet cipari rāda, ka bez manis viņa nekad nekļūtu par EP deputāti. (..) Tas lai paliek uz viņas sirdsapziņas," LNT raidījumam norādīja Mamikins.

Pēc EP vēlēšanām Mamikins no LKS ir attālinājies, un Ždanoka no viņa izvairoties. Tikko Rīgā notika LKS organizēts "krievu skolu" aizstāvju protests. Mamikins agrāk līdzīgos pasākumos ir piedalījies, bet šoreiz nebija manāms. Viņš atzīst, ka par notiekošo mītiņu uzzinājis tikai no medijiem.

Ždanokas ietekme EP ir pieaugusi. Viņa kļuvusi par Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietnieci, norāda "LNT Ziņu Top 10".