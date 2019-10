Pērn sāktajā lietā par manipulācijām ar UEFA rīkotās futbola spēles rezultātiem ir divi aizdomās turētie

VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) lietvedībā atrodas pērn 11.oktobrī ierosināts kriminālprocess par manipulācijām ar UEFA rīkotās spēles rezultātiem, pastāstīja VP preses pārstāve Simona Grāvīte.

Izmeklēšanā veiktas vairākas kratīšanas, kurās izņemti elektroniskās informācijas datu nesēji.

ENAP aizturēja divus 1988. un 1986.gadā dzimušus vīriešus, kuriem piemērots aizdomās turētā statuss un drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Neviena no aizturētajām personām iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā. Aizdomās turētie ir Latvijas valsts piederīgie.

Tuvākajā laikā plānots kriminālprocesa materiālus nodot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Plašāku informāciju par šo lietu policija patlaban nesniedz.

Jau ziņots, ka nesen citā VP izmeklētā kriminālprocesā par futbola spēļu rezultātu manipulācijām ir aizturētas trīs personas, tostarp, bijušais Daugavpils futbola kluba "Dinaburg" prezidents, uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs.

Gavrilovs apsūdzēts vēl vienā kriminālprocesā saistībā ar futbola spēlēm. Šī krimināllieta atrodas jau iztiesāšanas stadijā un nākamā tiesas sēde paredzēta Daugavpils tiesā 23.decembrī.

Gavrilovs un bijušais Daugavpils kluba "Daugava" tehniskais direktors Jevgeņijs Klopovs tiesā esošajā lietā apsūdzēti par piesavināšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

Tiesībsargājošās iestādes uzskata, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulāciju rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus - gandrīz 48 000 eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka abi vīrieši, iespējams, piesavinājušies kluba naudu, kuru futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no UEFA. Kopumā abas personas apsūdzētas par aptuveni 300 000 eiro piesavināšanos no "Daugavas", taču tiesā esošajā krimināllietā kaitējuma kompensācija nav pieteikta.