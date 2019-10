Latvijas Nacionālā teātra piebūves metu konkursā uzvar SIA "AB3D"

SIA „AB3D” savā piedāvājumā norāda, ka piebūves arhitektūra veidota respektējot esošo teātra ēku kā kultūras pieminekli, saglabājot to kā augstāko un krāšņāko dominanti jaunajā teātra kompleksā. Esošā piebūve tiks vizuāli sapludināta ar jauno piebūvi, kuras arhitektūra veidota, izmantojot vienkāršas taisnstūrveida formas. Jaunā zāle „black box” būs novietota pie Kronvalda bulvāra, Simtgades alejas pusē paredzot foajē ar divām skatītāju ieejām – no parka puses un no Simtgades alejas puses. Apmeklētajiem paredzēta arī otrajā stāvā izvietotā kafejnīca/bārs un trešajā stāvā izvietotais restorāns ar jumta terasi un skatu uz kanālu. Jaunbūvējamās ēkas centrālajā daļā starp esošo piebūvi un „black box” atradīsies teātra darbnīcas, aktieru ģērbtuves, virtuve, tehniskās telpas. Tāpat ēkā atradīsies mēģinājumu zāles un atpūtas telpas, telpas teātra administrācijai un dienesta dzīvokļi. Plānots, ka jaunās piebūves apbūves laukums sastādīs 3250 m2, kopējais apbūves laukums 6305 m2, bet jaunās piebūves ēkas kubatūra 49150 m3.

2. vietu ieguva Piegādātāju apvienība SIA „TRĪS ARHITEKTŪRA”/SIA „SUDRABA ARHITEKTŪRA”, bet 3. vietu konkursā ieguva SIA „Lauder Architects”. Vēl konkursā tika piešķirtas piecas veicināšanas balvas. Tās ieguva Arhitektu birojs „NRJA” (Juridiskais nosaukums SIA „F.L.TADAO & Lukševičs”), apvienība SIA „GrafX” UN SIA „Layout17”, apvienība SIA „Mark arhitekti”, SIA „Mailītis A.I.I.M”, SIA „apdALPS”, SIA „SESTAIS STILS”, kā arī SIA „ARHIS ARHITEKTI”.

Metu konkursa kopējais godalgu fonds bija 30 000 eiro, no kura ar 12 000 eiro prēmēja pirmās vietas laureātu. Otrās vietas ieguvēji saņēma 8000 eiro, bet trešās - 4000 eiro. Ar godalgu 1000 eiro apmērā apbalvoja veicināšanas balvu ieguvējus.

Metu konkursā par Latvijas Nacionālā teātra piebūvi kopumā tika saņemti 11 metu projekti. Konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu metu piebūvei, kas konstruktīvi savienota ar esošo teātra ēku Kronvalda bulvārī 2, kā arī paredz teritorijas labiekārtošanu, akcentējot kanāla apstādījuma zonu.

Konkursam iesniegtos metu piedāvājumus vērtēja žūrijas komisija, kuru vadīja Kultūras ministrijas arhitektūras eksperts Jānis Dripe. Žūrijas komisijas sastāvā bija Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Latvijas Nacionālā teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes priekšnieks, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs Viesturs Brūzis, arhitekti Uldis Balodis un Guntis Grabovskis, Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas vadītājs Juris Šumeiko. Ekspertu statusā vērtēt piebūves projektu bija aicināti arī zināmi Igaunijas un Lietuvas arhitekti – Ralfs Lūke (Ralf Looke) no Tallinas un Gintautas Natkevičius no Kauņas.

Rīgas dome plāno, ka pēc metu konkursa noslēgšanās jaunās piebūves projektēšana notiks apmēram divus gadus, un piebūves būvniecība varētu sākties 2022. gadā, kad arī būs beidzies nomas līgums ar aiz teātra ēkas esošo tenisa kortu apsaimniekotāju.