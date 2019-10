NAP2027 pirmo redakciju 26.septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma to nodot publiskajai apspriešanai, kura norisināsies līdz šā gada 8.novembrim.

PKC vadītājs Pēteris Vilks atzina, ka NAP2027 ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības šķēršļu novēršanai.

"Cik precīzu un pārdomātu to kopīgi izveidosim, tik atbilstoši attīstībai pieejamo finansējumu nākamajos septiņos gados investēsim. Īstenojot Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam izvirzītos mērķus un uzdevumus, es redzu, ka Latvijas izaugsmes ceļš sekmēs ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos," sacīja Vilks.

NAP2027 pirmajā redakcijā ir teikts, ka "ikviens no mums ir Latvija. Mainoties valstij, maināmies arī mēs, un, mainoties mums, mainās valsts. Ikviens no mums var ietekmēt to, kāda būs mūsu zeme un tauta 2027. un turpmākajos gados".

PKC aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, iestādi vai organizāciju izteikt priekšlikumus par NAP2027 pirmo redakciju, par to kopumā vai atsevišķām tā sadaļām, stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem un tajos veicamajiem uzdevumiem. To varat izdarīt PKC mājaslapā "pkc.gov.lv", rakstīt uz e-pastu "NAP2027@pkc.mk.gov.lv" vai Pārresoru koordinācijas centram uz adresi "e-pastupkc@pkc.mk.gov.lv", kā arī sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

Tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlēsies klātienē gūt ieskatu NAP2027 pirmajā redakcijā, būs iespēja to izdarīt, piedaloties sabiedriskajā apspriedē, kas notiks šā gada 7.novembrī.

PKC sola, ka publiskajā apspriešanā saņemtie atzinumi, viedokļi, priekšlikumi un iebildumi tiks rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju, kā ar PKC mājaslapā būs iespēja iepazīties ar kopsavilkumu par izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. NAP2027 gala redakcija tiks iesniegta izskatīšanai Nacionālās attīstības padomē, Ministru kabinetā, bet vēlāk arī apstiprināšanai Saeimā.

PKC norāda, ka NAP2027 pirmā redakcija ir sagatavota ar plašu sabiedrības līdzdalību, iesaistoties nozaru pārstāvjiem, ekspertiem, zinātniekiem, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmējiem un politiķiem.