Aizsardzības ministrija neredz iespējas piedalīties Nacionālās drošības akadēmijas izveidē

AM pārstāvis Kaspars Galkins skaidroja, ka jau pirms vairākiem gadiem izveidotā darba grupa no IeM un AM pārstāvjiem nonāca pie secinājuma, ka šis nav realizējams projekts, jo apmācību programmas ir ļoti atšķirīgas.

Turklāt arī Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) savu programmu realizācijai piesaista pasniedzējus un atbalstu no ārpuses, jo ar saviem resursiem nepietiek.

Galkins atzīmēja, ka jau patlaban NAA sniedz atbalstu atbilstoši saviem resursiem, piemēram, robežsargu un citu iekšlietu resoru amatpersonu apmācībā.

Lai arī valdība nesen atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu par ilgtermiņa sadarbību likumsargu izglītošanā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) pagājušajā nedēļā pauda uzskatu, ka tuvākajā nākotnē ir jādomā par Nacionālās drošības akadēmijas izveidošanu.

Ministrs sprieda, ka šāda akadēmija, piemēram, varētu atrasties Rīgā, Ezermalas ielā, kur savulaik jau atradās likvidētā Policijas akadēmija, bet patlaban izvietota Valsts policijas koledža. Ezermalas ielas kompleksā arī patlaban atrodas Nacionālā aizsardzības akadēmija un Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības.

Viņš norādīja, ka ir jādefinē, kuras ministrijas un iestādes šajā projektā piedalās, proti, vai tā ir tikai IeM, vai sadarbība notiek arī ar AM. "Ja viss ir saplānots un valsts spēj nodrošināt pilnvērtīgus finanšu resursus, tikai tad varam runāt par pilnvērtīgu šādas akadēmijas izveidošanu," šonedēļ Saeimas komisijā paziņoja ministrs.