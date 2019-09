Portāls Jauns.lv jau rakstīja, ka augusta beigās „airBaltic” vainas dēļ Romāns Kačkāns, kurš no Rīgas caur Stokholmu lidoja darba komandējumā uz Floridu netika, Rīgas-Stokholmas reisā, jo uz to bija pārdots vairāk biļešu nekā vietu lidmašīnā. Romāns palika aiz borta kaut arī biļeti bija nopircis mēnesi iepriekš. Tad lidkompānijā Jauns.lv skaidroja, ka šādas situācijas ir ārkārtīgi retas, bet tā ir pierasta prakse, kad uz nenoslogotiem lidojumiem pārdod vairāk biļešu, paļaujoties uz to, ka kāds pasažieris tomēr atcels savu lidojumu. Šai reizē uz lidojumu bija ieradušies visi un Romānam nācās pārdzīvot pamatīgu stresu un dienu vēlāk uz Floridu doties caur Parīzi. Kaut arī lidsabiedrības nepieprasīja pirkt jaunas biļetes un naudas izteiksmē zaudējumu nebija, tas prasīja daudz nervu un dārgo laiku.

Olgas gadījums pierāda, ka šādas situācijas nav vis ārkārtīgi reti gadījumi, bet jau kļūst par teju regulāru praksi.

40 tūkstošu vietā tikai 250 eiro

Olga kaimiņvalsts ziņu portālam Delfi.ee pastāstīja, ka nenotikušā lidojuma dēļ zaudējusi 40 000 eiro, sīkāk gan nepaskaidrojot, kā tieši. Par piedzīvoto Olga stāsts sekojoši: „Izrādījās, ka uz vienu vietu bija pārdotas divas biļetes. Bija notikusi kaut kāda overbukinga loterija, kuras rezultātā es paliku aiz borta. Tā vietā, lai es aizlidotu, man atvainojās, piedāvāja kompensāciju 250 eiro apmērā, vietu viesnīcā un lidojumu nākamajā dienā”. Olga stāsta, ka viņa ir profesionāla suņu audzētāja – pavairo angļu un krievu kurtu suņus un tai naktī viņai obligāti vajadzēja būt kopā ar suņiem. „Mani plāni tika izjaukti, nemaz nerunājot par zaudējumiem,” savu sašutumu pauž Olga.

„airBaltic” atrakstās ar standaratbildēm

Arī igauņu žurnālisti, tāpat kā Jauns.lv pirms mēneša, vērsās kompānijā „airBaltic”, lai tā izskaidro radušos situāciju. Delfi.ee saņēma tieši tādu pašu atbildi kā Jauns.lv pirms mēneša: „Aviācijas nozarē lidsabiedrības reizēm pārdod papildu biļetes uz lidojumiem, kur vēsturiski uz izlidošanu neierodas zināms skaits pasažieru ar iegādātām rezervācijām, un tā ir standarta prakse. „airBaltic” gadījumā tie ir aptuveni 4% pasažieru, kas uz lidojumu neierodas. Ja šāda prakse nebūtu atļauta, līdz pat 15% sēdvietu lidmašīnās paliktu tukšas, tādējādi ievērojami sadārdzinot lidojuma izmaksas.

Šādas situācijas, kad tomēr visi pasažieri ierodas uz izlidošanu un vietu trūkuma dēļ ir jāatsaka iekāpšana pasažierim, ir ļoti retas. Tie ir aptuveni divi gadījumi no 10 000 pasažieru”.

Tas nozīmē, ka „airBaltic” jau ir standartatbilde un šāda veida situācijām, kas nozīmē, ka līdzīgi gadījumi nav retums.

Kas ir overbukings?

Aviopārvadājumu eksperts, kompānijas „Flight Claims” izpilddirektors Martins Mironovs Delfi.ee stāsta:

„Overbukings var notikt tikai pašas aviokompānijas dēļ, bet no tā nevar izvairīties. Cik man zināms, tad overbukings, salīdzinot ar reisu aizkavēšanās gadījumiem, mūsdienās ir visai reta parādība. Ja aviokompānija visu rūpīgi aprēķina, tad overbukinga rezultātā uz katru reisi var nopelnīt pāris tūkstošu dolāru”. Ja tā rezultātā pasažieris netiek uz savu reisu, tad viņš var pieprasīt atdot iztērēto naudu par biļeti un nopirkt jaunu lidojumu ar citu lidkompāniju. Olgas gadījumā varēja būt arī cits risinājums, piemēram, uz Tallinu doties ar autobusu, jo no Rīgas autoostas uz Tallinu ik dienas dodas vairāk nekā desmit pasažieru reisi, un vidējā biļetes cena no Rīgas uz Tallinu ir 20 eiro.

