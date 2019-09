Satiksme tiks ierobežota:

Satekles ielā, posmā un virzienā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai;

Satekles ielā, posmā un virzienā no iebrauktuves pazemes autostāvvietā t/c “Origo” līdz Elizabetes ielai;

Elizabetes ielā, posmā no Satekles ielas līdz Kļavu ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajos ielu posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Veicot darbus nakts laikā, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Tikmēr saistībā ar tramvaja sliežu ceļa pārmiju remontdarbiem no 30. septembra līdz 4. oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Barona ielā, virzienā un posmā no ēkas Krišjāņa Baronā ielā Nr.78A līdz Matīsa ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Krišjāņa Barona ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.