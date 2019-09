Biļešu spekulanti smalki apmāna mūsu Operas cienītājus

Vienu no LNSO jaunās sezonas izrādēm vēlējās apmeklēt Ļevs Mihejevs no Baltkrievijas. Biļeti viņš iegādājies savlaicīgi internetā, bet kad to saņēmis, sapratis, ka ir ievērojami pārmaksājis. "Par to, ka šeit notiek blēdīšanās ar cenu, sapratu pēc tam, kad biļeti saņēmu e-pastā. Izrādījās, ka patiesā cena ir 18 eiro. Es samaksāju 38 eiro. Kad vēlējos šo jautājumu noskaidrot klātienē operas kasē, man sacīja – jūs neesat pirmais. Izrādījās, ka es biļetes esmu iegādājies pie pārpircējiem," LNT Ziņām stāsta Ļevs. Sācis pētīt, kur īsti biļeti nopircis, un izrādījies, ka tas bijis operas mājaslapas "dublieris". "Aizdomīgs man nelikās nekas – ir zāles plāns, var izvēlēties vietas. Nu viens pret vienu ar oriģinālu," skaidro Ļevs.

Par šādas "vietnes-dubultnieces" pastāvēšanu zina arī LNOB vadība – uz direktora galda ir vismaz septiņu neapmierinātu klientu vēstules. Uz šo vietni visi nokļuvuši, jo izvēlējušies "Google" meklētājā pirmo piedāvāto adresi, šādu iespēju meklētājs piedāvā iegādāties kā reklāmas pakalpojumu. "Visi cilvēki Latvijā zina, kas jāieraksta. Ja raksta Latvijas Nacionālā opera un balets vai to pašu angliski, tad parādās mūsējā lapa, bet ja ieraksta ...."Rižskaja opera" vai tamlīdzīgi, tad aiziet uz rigopera.com un ir nagos", LNT Ziņām stāsta LNOB valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš. Tiklīdz cilvēks šeit pasūta biļeti, pārpircēji to izdara oriģinālajā LNOB vietnē. Cenas starpību, kas parasti ir 100%, patur sev.

Vienīgais, ko šajā gadījumā var darīt pati LNOB - izvirzīt pretenzijas par autortiesībām un šobrīd notiek gara sarakste ar "Google", atzīst Liepiņš. "Ir jāpierāda autortiesības, ka tās ir mūsējās un tas arī prasa laiku. Mums visur vajadzēja atrast autorus, kas bildes taisījis un saturu un tamlīdzīgi."

Neoficiāla informācija liecina, ka LNOB "vietne-dubultniece" atrodas serveros Krievijā. Un, galvenokārt, vērsts uz šīs valsts pircējiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) LNT Ziņām skaidroja ka no Latvijas par šo vietni sūdzības saņemtas nav, tādēļ arī šī situācija nav vērtēta. "Sākotnēji jāvēršas pie uzņēmuma, tad var vērsties pie mums. Tad līdz ar to var vērtēt, kāda ir uzņēmuma komercprakse. Kamēr nav vērsušies patērētāji, mēs to nevaram vērtēt," norādīja PTAC pārstāve Santa Zarāne.