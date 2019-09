Teātra kritiķe Silvija Radzobe skarbi par Džilindžeru: "Žēl, ka režisors pats nesaprot..."

Radzobes kundze, kā zināms, pasniedz teātra kritikas studijas jaunajiem kritiķiem Latvijas Universitātē, un vienā no semināriem tikusi apspriesta arī šī Liepājas teātra (jeb režisora Džilindžera?) it kā neveiksme: vēsturiskā komēdija no repertuāra noņemta nepilnu gadu pēc pirmizrādes un teātra 133.sezonā vairs nav redzama. Jāpiebilst, ka 132.Liepājas teātra sezonā divas Džilindžera radītas izrādes iekļuvušas visvairāk spēlēto izrāžu trijniekā - tās bija "Polianna" un "Paldies tev, draudziņ!" Savukārt "Kleo-Kleo-Kleopatra" objektīvi uzskatāma par izgāšanos - tai netika nedz vērā ņemama skatītāju piekrišana, nedz arī slavinošas publikācijas kultūras medijos.

Radzobe: šī izrāde bija skumja liecība

Kritiķe īsās pārdomās feisbukā pauž, ko īsti nozīmējis šis Džilindžera iestudējums. Saglabājam nerediģētu autores rakstības un izteiksmes stilu: "Vakar teātra kritikas seminārā studenti uzstādīja, manuprāt, visai precīzu Džilindžera izrādes Kleo Kleo Kleopatra diagnozi. Viņi secināja, ka tā nebūt nav sliktākā Latvijas teātra izrāde, tāpēc to diez vai vajadzēja noņemt no Liepājas teātra repertuārā. Un vienlaikus: šī izrāde ir ne tikai garlaicīga. Tā ir arī skumja liecība, ka aizgājušā gadsimta ceturksnī, kas pagājis, kopš Dž ienāca teātrī, mainījusies ir dzīve, teātris, bet Dž palicis turpat, kur bija toreiz. Žēl, ka režisors pats nesaprot: šodien vairs nestrādā provinciāls postmodernisms, ka vairs nevienu nevar ielīksmot, sitot ar seksa, kailuma, rupju krievu lamuvārdu un padomju seriālu kārtīm. Parodija darbojas, ja publikai ir aktuāli parodētie objekti, bet daudzi jaunieši vispār nezina, kas ir "17 pavasara mirkļi". Un nedomāju, ka viņiem to obligāti vajadzētu zināt. Ja runā par stratēģiju, teātrim vajadzēja darīt zināmus cēloņus, kāpēc tas noņem izrādi. Lai Dž nevarētu spekulēt - tas darīts dēļ kritiķu pieminējuma, kas īstenībā ir vienīgā kaut cik asprātīgā izrādes aina," feisbukā pauž cienījamā režisore.

Izrādi "Kleo-Kleo-Kleopatra" režisors pieteica kā mēģinājumu atspoguļot visiem zināmās Ēģiptes valdnieces Kleopatras dzīvi, varu un mīlestību mūsdienu skatījumā, un erotisko ainu dēļ tai bija vecuma ierobežojums, proti, no 14 gadiem.

Šodien Dailes teātrī pirmizrāde jaunai Džilindžera komēdijai

Šodien Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvos britu dramaturga Reja Kūnija lugas "Neiespējamā misija" iestudējums Dž. Dž. Džilindžera režijā. Izrāde atspoguļo taksometra šofera Džona Smita mīlas dzīvi ar divām sievām. Viņš precīzi izplānojis grafiku, kā sadzīvot ar abām, lai viena sieva neuzzinātu par otras esamību, pastāstīja Leimane.

Galvenais varonis iekuļas kautiņā un pamostas slimnīcā. Dzīve apgriežas otrādi. Akurātajam grafikam izjūkot, Smits bezpalīdzīgi sapinas pūliņos izskaidrot situāciju abām sievām. Melu lavīna kļūst arvien lielāka, identitātes dubultojas, un, lai visu sarežģītu vēl vairāk, lietas izmeklēšanā iesaistās policisti, lugas sižeta līniju iezīmē Leimane. Galvenā varoņa lomā iejutīsies aktieris Artis Robežnieks, viņa sievas atveidos Rēzija Kalniņa un Vita Vārpiņa. Iestudējumā spēlēs arī Lauris Subatnieks, Andris Bulis, Gints Andžāns un Mārtiņš Upenieks.

