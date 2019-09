"Rīdzinieki skriešanu praktizē vismaz 8 stundas dienā" - par mūsu galvaspilsētu tapis asprātīgs reklāmas video

Šā gada rudenī tapis jauns Rīgas reklāmas video, kas veltīts vienai no rīdzinieku iecienītākajām nodarbēm – skriešanai, un vienam no nozīmīgākajiem sporta pasākumiem – Rīgas maratonam, kas vienīgais ieguvis Zelta maratona titulu Ziemeļeiropas reģionā. Šī reklāma ir noslēdzošā videofilmu sērijai "Rīga rīdzinieka acīm" jeb "Insider's Guide in Riga".