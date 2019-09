Vecāki atklāj, cik šogad iztērējuši, lai vienu bērnu sagatavotu skolai

Līdzīgi kā sākot pagājušo mācību gadu, kad 29 procenti respondentu atklāja, ka skolas preču iegādei tērē 50-99 eiro, arī šogad lielākā daļa aptaujāto skolēnu vecāku – 28 procenti – norādījuši, ka, iepērkoties mācību gada uzsākšanai, iekļaujas šajās robežās. Tikmēr 23 procenti aptaujāto tērē no 100 līdz 149 eiro grāmatu, kancelejas preču, jauna apģērba, apavu un skolas somas iegādei.

Tāpat 15 procenti aptaujāto skolas preču iegādei tērējuši 150-199 eiro, 9 procenti aptaujāto – 200-299 eiro, bet tikai trīs procenti – vairāk kā 500 eiro. Šogad mazāk kā 50 eiro viena bērna palaišanai skolā tērējuši 18 procenti respondentu.

Visbiežāk preces skolai vecāki iegādājušies grāmatnīcās un kancelejas preču veikalos (71 procents), kā arī lielveikalos (58 procenti). Šogad biežāk nekā pagājušajā gadā vecāki skolas preces iegādājušies interneta veikalos – ja 2018. gadā šādu iepirkšanās veidu izvēlējās 14 procenti aptaujāto, šogad jau 16 procenti vecāku izvēlējušies skolas gaitām sagatavoties, iepērkoties Latvijas un ārzemju interneta veikalos. Jāatzīmē, ka vēl 2017. gadā internetā pirms jaunā mācību gada iepirkās 18 procenti aptaujāto. Kaut gan Izglītības likums nosaka, ka darba burtnīcas un mācību grāmatas izglītojamajiem nodrošina izglītības iestāde, tikai 10 procenti aptaujāto vecāku norāda, ka skola nodrošina nepieciešamās preces.

Šogad respondentiem tika piedāvāts norādīt, ka skolas preces iegādājas ārzemēs, ko izvēlējušies 7 procenti aptaujāto, un vairumtirdzniecības bāzēs, ko norādījuši 5 procenti vecāku. Norādot citu iepirkšanās vietu, respondenti atbildējuši, ka nereti izmanto skolas preces, kas palikušas no iepriekšējiem mācību gadiem, vecākajiem bērniem, iegādājas tās tirgū vai kaimiņzemē Lietuvā.

2017. gadā aptaujā piedalījās 945 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kas atzīmējuši, ka viņiem ir skolas vecuma bērni, 2018. gadā aptaujāti tika 2013 respondenti, taču šogad aptaujā piedalījās 2142 skolēnu vecāki Latvijā. Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju gemiusAdHoc ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Pagājušajā gadā aptauja tika īstenota no 27. līdz 28. augustam, taču šogad tā tika veikta no 27. augusta līdz 2. septembrim.