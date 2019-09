Deputāta mandātu nolicis no amata gāztais Tukuma vicemērs Volfs

Deputāta pilnvaras Volfam izbeigtas, ņemot vērā viņa personīgo iesniegumu aizvadītajā domes sēdē.

Deputāta Guna Roze (VL-TB/LNNK), pirms pieņemt zināšanai Volfa iesniegumu un lemt par pilnvaru apstiprināšanu jaunajam deputātam, kolēģiem domē pauda, ka bijušā domnieka rīcība nav īsti ētiska, jo Volfs pēc domes priekšsēdētāja vietnieka amata zaudēšanas domes sēdes apmeklējis reti, bet, noslēdzoties bezdarbnieka pabalsta saņemšanas termiņam, lēmis atteikties no pilnvarām vispār. Pēc Rozes un Daigas Rečas (NSL) paustā, Volfa vēlētāji tika "uzmesti".

Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam") gan uzsvēra, ka viedokli vajadzētu izteikt Volfam personīgi, nevis domes sēdē, kura viņš nepiedalās. Viņš arī izteica pateicības vārdus bijušajam kolēģim, kurš ieguldījis lielu darbu Pūres pagasta attīstībā un vēlāk arī Saeimā un domē.

Volfa vietā darbu domē turpinās Valsts meža dienesta vecākais mežzinis Jānis Rosickis.

Jau vēstīts, ka pērnā gada novembrī Volfs atbrīvots no amata pēc opozīcijas pieprasījuma. Opozīcijas deputāti pārmeta viņam vēja parka un olu ražotnes attīstītāju interešu lobēšanu, neieklausoties iedzīvotājos un pārējos deputātos. Septiņi deputāti no domes opozīcijas deputātu frakcijas "Trīs partiju apvienība", kurā pārstāvētas Latvijas Zaļā partija, nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un partija "No sirds Latvijai", uzskata, ka Volfa darbību dēļ par domi veidojas negatīvs iespaids gan novada, gan Latvijas mērogā.

Deputāti Volfam pārmeta viņa tuvību konkrētai uzņēmēju grupai un politiskajam centram.