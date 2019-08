Rinkēvičs šodien partijas "Vienotība" kongresā uzsvēra, ka partijai ir jāturpina augt gan sabiedrības novērtējumā, gan arī Saeimā. "Mums ir jāmeklē saskares punkti, jārunā ar cilvēkiem un jāpaplašina sava ietekme. Ir jādara viss, lai šī ļoti interesantā, ļot dažādā koalīcija būtu pietiekami rīcībspējīga, lai vērtību pamati, kas vienmēr bijuši "Vienotības" galvenie uzdevumi, turpinātos," sacīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka partijai ir doti divi gadi, lai veiktu trīs uzdevumus. Pirmais no tiem ir stiprināt politisko spēku, to sagatavojot pašvaldību vēlēšanām un atgūstot Rīgu. Otrais - noturēt šo valdību par spīti visādiem mēģinājumiem izaicināt. "Tas ir mūsu valsts interesēs saglabāt atbildību pārvaldi, un cilvēki to sagaida tieši no "Jaunās vienotības"," pauda politiķis. Trešais uzdevums ir līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām "augt gudri līdz pirmajai vietai" partiju reitingos.

Jautāts par to, kas ir tie apstākļi, par spīti kuriem jānotur šīs valdības stabilitāte, Rinkēvičs pauda, ka tie ir "visa veida izklupieni, kas parādās ik pa brītiņam, kad tāda vai cita jautājuma sasaistīšana notiek ar valdības stabilitāti".

"Valdības stabilitāte jānotur par spīti visam ļoti smagajam budžeta procesam, par spīti tam, ka ir partneri, kuri ir un kuri nav pieredzējuši, par spīti nemitīgajām baumām. Nepaļauties kārdinājumeim un provokācijām - tāds ir uzdevums," sacīja politiķis.

Rinkēvičs uzsvēra, ka darīt visu, lai valdība noturētos, nozīmē strādāt, lai panāktu kompromisu, vienlaikus piebilstot, ka jebkuram kompromisam ir robežas.

"Mēs sevi redzam kā to politisko spēku, kam ir lieli mērķi. Mēs redzam, ka mums ir daudz izaicinājumu. Ne jau "Jaunā vienotība" būs tā, kas savu valdību kaut kādā veidā mēģinās negatīvi ietekmēt," uzsvēra ministrs.

Kā ziņots, šodien notika partijas "Vienotība" kongress, kurā par tās vadītāju atkārtoti ievēlēts Saeimas deputāts Arvils Ašeradens.