Slēgs satiksmi Teātra ielas un Zunda krastmalas posmos

Saistībā ar „Pan European Test Drive” pasākumu no 2. septembra plkst. 8.00 līdz 6. septembra plkst. 24.00 un no 9. septembra plkst. 6.00 līdz 11. septembra plkst. 24.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Teātra ielā, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

Saistībā ar izstādes „Riga Food” norisi no 4. septembra plkst. 6.00 līdz 7. septembra plkst. 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Zunda krastmalā, posmā no Paula Valdena ielas virzienā uz Kaiju ielu.

Izstādes rīkotājiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Zunda krastmalas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.