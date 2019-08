Kādēļ protestus pret pagastveča atlaišanu uzraudzīja pretterorisma kaujinieki?

Vai tik tiešām Dundagas domes pozīcijas deputātiem bija tik bail no tautas, ka viņi kartības nodrošināšanai vajadzēja izsaukt pretterorisma vienību? Jauns.lv šādu jautājumu uzdeva Dundagas pašvaldībai, uz ko pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Skujiņš atbildēja, ka viņam par to, kāpēc pie pagastmājas patrulēja vismaz trīs speciālie kaujinieki, nekas nav zināms – tas jāprasot Valsts policijai.

Madara Šeršņova, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos, Jauns.lv paskaidroja: „SUB ir viena no Valsts policijas struktūrvienībām, kura nodrošina sabiedrisko kārtību – ikdienas darbā ietilpst patrulēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana uz ielām, arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana, piemēram, sporta spēļu laikā, lielāku koncertu un festivālu laikā, masu pasākumos un tamlīdzīgi.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai gan lielākos masu pasākumos, gan gājienos, gan protestos vienmēr, lai rūpētos par iedzīvotāju drošību, tiek piesaistītas amatpersonas arī no citām struktūrvienībām, ne tikai no Kārtības policijas biroja vai Kārtības policijas nodaļām.



Valsts policijai iedzīvotāju drošība ir pirmajā vietā un kā tas bija līdz šim, tā arī turpmāk līdzīgās situācijās tiks piesaistītas amatpersonas no dažādām Valsts policijas struktūrvienībām, arī SUB.

SUB ir izveidots 2011. gadā un pastāv katrā reģionā. Piemēram, Latgalē atrodas SUB 4. rota, Vidzemē – 5., Zemgalē – 6., bet Kurzemē – SUB 7.rota. Kurzemes, gadījumā amatpersonas, kuras apkalpo izsaukumus Kurzemē, atrodas Liepājā. Arī uz Dundagu devās Kurzemes rota”.

Kā Jauns.lv pastāstīja vairāki dundadznieki, tad 22. augustā novadā patrulēja vismaz trīs SUB kaujinieki, par ko liecināja zīmotnes uz viņu formastērpiem. Domes opozīcijas deputāte Tamāra Kaudze nezināja, kas viņus izsauca uz samērā mierīgo novadu: „Man tas ir liels jautājums!” Arī pašvaldībā un policijā neviens konkrēti nevarēja paskaidrot iemeslus, kādēļ kaujinieki patrulēja pie domes ēkas laikā, kad tur notika domes sēde. Nekādu konfliktu un ekscesu taču nebija.

Dundadznieki arī pārspriež SUB ierašanās pēkšņumu. Pikets sākās pulksten 9.00, bet specvienības kaujinieki ieradās tikai pulksten 11.30. Tas varētu nozīmēt to, ka kāds varēja būt neadekvāti uzvedies un izteicis kādus draudus.

Saskaņā ar reglamentu SUB galvenie uzdevumi ir: * sniegt atbalstu Valsts policijas teritoriālo pārvalžu struktūrvienībām paaugstināta apdraudējuma situācijās; * sniegt atbalstu pretterorisma reaģēšanas plānu ietvaros; * nodrošināt sabiedrisko kārtību ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā; * meklēt, vajāt un aizturēt vai neitralizēt bruņotus noziedzniekus vai noziedzīgus grupējumus; * veikt patrulēšanu teritorijās ar paaugstinātu kriminogēno situāciju.

Saistītās ziņas Dundagas nemieros, aizstāvot atlaisto Kolkas pagastveci, sanāk simtiem cilvēku un pat policija Dundagas pašvaldības deputāti Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Pinkenu amatā neatjaunos Vietējie pošas vērienīgam protestam pret Dundagas domi, kura atlaida cienījamu un darbīgu Kolkas pagastveci

Jauns.lv jau rakstīja, ka, protestējot pret Dundagas novada domes atbrīvošanos no Kolkas pagasta pārvaldnieka Pinkena, vietējie iedzīvotāji un lībiešu sabiedrība 22. augustā Dundagā rīkoja līdz šim Līvu krasta vēl nepieredzētu bezprecedenta akciju Pinkena atbalstam – Gadsimta protesta gājienu. Pinkenu no amata ārprāta steigā atbrīvoja 9. augusta vakarā jau pēc darba dienas beigām. Vairāki Kolkas un Dundagas iedzīvotāji Jauns.lv stāstīja, ka pašreizējā novada dome no Pinkena vēlējās atbrīvoties personiskas nepatikas dēļ, nevis neizdarītu darbu vai pārkāpumu dēļ, jo viņa darbs vērtējams tikai pozitīvi.

Dundagas izpilddirektore Janita Vanda Valtere, lai pieprasītu no amata atbrīvot Pinkenu, atradusi formālus, „aiz matiem pievilktus iemeslus” - kādas atbildes uz vēstuli vai paskaidrojuma sniegšanas termiņa neievērošana, neatbilstošu izglītību, ierašanos darbā atvaļinājuma laikā, “traucē darbu” un tamlīdzīgi. Pārkāpumu sarakstā nebija minēts, ka Pinkens būtu izdarījis kādus citus, daudz “smagākus” pārkāpumus, piemēram, zadzis, pieprasījis kukuli, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli un tamlīdzīgi.