Parādās jaunas detaļas par jūrā pazudušo mākslinieku Aigi Auderu

Vietnē "Facebook" otrdien parādījās paziņojums, ka šīs nedēļas nogalē notiks organizēta pazudušā vīrieša meklēšana, galveno akcentu liekot uz Sāremā salas dienvidu puses pārmeklēšanu. Pasākumā tiek aicināts piedalīties ikviens, vienlaikus Audera draugs Gundars atgādina: meklēšanai jābūt jēgpilnai, nevis uz savu galvu.

Draugs: "Varbūt viņš kaut kur ir uzslējis telti un nemaz nezina, ka ir pazudis"

Laivotājs Gundars Patmalnieks teic, ka Auders bijis tāds laivotājs, kas vienā piegājienā varējis aizpeldēt 100-200 kilometru tālu. Viņam ir skaidrs, ka, izbraucot no Kolkas piektdienas agrā rītā, Igaunijas ūdeņus Auders tomēr ir sasniedzis, jo, zvanot Aigim piektdien, lai informētu par laika prognozi, Aiga telefons - lai arī nav atbildējis - bijis jau Igaunijas zonā. Patmalnieks pieļauj, ka cerīgākajā gadījumā Auders ir kādā no vientuļajām salām uzcēlis telti un varbūt pat nezina, ka skaitās pazudis. Auders bijis ļoti pieredzējis laivotājs.

Meklē jau atklātā jūrā

Patmalnieks arīdzan pastāstīja, ka Audera meklēšanā Latvijas puses Krasta apsardze un, iespējams, arī Bruņotie spēki ir saziņā arī ar Zviedriju. Laivotājs tiek meklēts arī atklātā Baltijas jūrā. Vienlaikus pašam Gundaram šķiet, ka visjēgpilnāk ir meklēt jebkādas detaļas piekrastē - kā Latvijas, tā Igaunijas. Meklēšanā aktīvi palīdz arī igauņi, taču turienes salu piekrastes neesot tādas, kur tā vienkārši jebkurš var pastaigāties un meklēt kādas zīmes - tās nav klasiskas pastaigu vietas.

Kā var palīdzēt Audera meklēšanā

Pazudušā mākslinieka draugs portālam Jauns.lv pastāstīja, ka haotisku masveida meklēšanu negaida, taču būtu ļoti pateicīgs par strukturētu un jēdzīgu darbu. "Vislabākais meklēšanas veids - staigāt vai ar velosipēdu braukt gar jūras krastu, tad piezvanīt un pateikt, kurš gabals ir izstaigāts. Dalām pa posmam! Ejiet pastaigāties gar visu Latvijas piekrasti un pasakiet, kur izstaigāts. Jūrā nav jēgas meklēt, jāmeklē ir krastā un piekrastē," rezumē Patmalnieks. Plašā meklēšana sāksies šīs nedēļas nogalē. Jebkura detaļa var būt nozīmīga!

Par ko ir stāsts

Gan ģimene, gan draugi, gan Valsts policija un Bruņotie spēki meklē 1960.gadā dzimušo Aigi Auderu, kurš piektdienas, 16.augusta, rītā ar jūras kajaku devās no Kolkas uz Roņu salu un pazuda bez vēsts. Vīrietis ar jūras kajaku no Kolkas startēja ap plkst.8, bet pēc plkst.11 ar viņu vairs nebija iespējams sazināties. Vīrietis bija plānojis doties ceļojumā no Kolkas uz Roņu salu un tālāk uz Abruka salu un Sāremā salu. Auders ir rotu mākslinieks, taču ar laivošanu viņš aizrāvies jau vairākus gadus. Tuvinieki viņu sauc par pieredzējušu laivotāju. Aigis ir brālis leģendārajam ārstam un bijušajam veselības ministram Ārim Auderam.

Audera sieva, mākslas zinātniece Ilona Audere, ceturtdien feisbukā rakstīja: "Paldies visiem, kuri man zvana, raksta, dalās ar ziņu un piedāvā palīdzību! Cerība nav zudusi... Šodien tiek pārmeklēts Sāremas krasts no zemes puses - meklē cilvēki un apmācīti suņi. Esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kuri vakar ar savu privāto helikopteru pusi dienas iesaistījās meklēšanā, arī NBS rūpīgajam pilotam. Kaitotāji un serfotāji sestdienas vakarā starp Kolku un Roņu salu redzējuši baltu signālraķeti. Varbūt, ka tā bija no Aiga laivas. Kāpēc uz to neviens nav reaģējis? Ja kāds zina, kas tā par raķeti - to laidis kāds cits tāpat svētkos utt., pastāstiet mieram, kura nav".

