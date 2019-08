Āfrikas tradicionālās mākslas un Latvijas mūsdienu mākslinieku izstāde “Bez fetiša / Without Fetish” simbolizē topošā vērienīgā mākslas muzeja TUKKU MAGI ideoloģiju – veicināt Latvijas mākslas un kultūras nozīmes apzināšanos pasaules kontekstā un veidot netradicionālu nākotnes muzeju, piedāvājot atvērtu dialogu ne tikai starp apmeklētāju un mākslinieku, bet arī starp dažādām kultūrām. Muzejs būs viens no pirmajiem daudzkultūru mākslas centriem Ziemeļeiropā.

Fetišs ir objekts, kuram tiek piedēvētas pārdabiskas spējas, un ar to tiek apzīmēta cilvēku radīta lieta, kam piemīt vara pār citiem. Vēsturiski šo apzīmējumu sāka lietot ceļotāji un kolonisti no Eiropas, lai aprakstītu tradicionālos Āfrikas mākslas objektus un rituālus, kas bija atšķirīgi no Eiropas kultūras un tika uzskatīti par nedaudz pagāniskiem. TUKKU MAGI atsakās no šādas kultūru hierarhijas interpretācijas.

Vienlaikus “fetišs” joprojām ir plaši izplatīts jēdziens, kas apzīmē pārspīlētas nozīmes un varas piešķiršanu ne tikai cilvēku radītiem priekšmetiem, bet arī slavenībām, politiķiem un institūcijām. TUKKU MAGI veidotā izstāde “Bez Fetiša / Without Fetish” aicina saskatīt, cik bīstams mūsdienu pasaulē ir šāda veida fetišisms, un mudina skatītāju iedomāties pasauli bez fetiša.

Izstāde “Bez fetiša / Without Fetish” un muzeja TUKKU MAGI projekts tika atklāts ar apaļā galda diskusiju, tajā piedaloties muzeja projekta virzītājiem Latvijā Jānim Jākobsonam un Zojai Frolovai, arhitektei Zaigai Gailei, Rūmenes muižas saimniekiem un TUKKU MAGI projekta patroniem Justam Karlsonam un Danai Beldiman Karlson, kā arī projekta starptautiskajiem atbalstītājiem Marijai Amelinai (ASV/Kenija) un Annai Deičai (ASV). Diskusijā tika runāts par muzeju attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, pasaules kultūrvērtību daudzveidību, katras kultūras unikalitāti un to savstarpējo mijiedarbību mākslas kontekstā.