Raunas iedzīvotāji novadu reformā vēlas apvienoties ar Cēsīm, nevis Smilteni

Aptaujā piedalījušies 437 iedzīvotāji no tiem 52% atbalstījuši Raunas novada pievienošanu Cēsu novadam, bet 48% iedzīvotāju pauduši atbalstu novada pievienošanai Smiltenei. Atbalstu Cēsīm pauduši gados vecākie aptaujas dalībnieki, savukārt jaunākās paaudzes iedzīvotāji labprātāk pievienotos Smiltenes novadam.

43% no aptaujas dalībniekiem bijuši vecumā virs 63 gadiem, 25% - vecumā no 46-62 gadiem, 22% - vecumā no 19-45 gadiem, 5% - vecumā no 15 -18 gadiem, savukārt 5% nebija norādījuši vecumu.

Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe (Mēs savam novadam) stāstīja, ka novada deputāti pirms iedzīvotāju aptaujas nosūtījuši VARAM vēstuli, kurā informējuši, ka Raunas novadu loģiskāk būtu pievienot Cēsu nevis Smiltenes novadam.

Lai arī iedzīvotāju aptaujā Raunas pievienošana Cēsu novadam ir guvusi nedaudz lielāku atbalstu nekā Smiltenes novadam, tomēr pašvaldības deputātu viedoklis sakrīt ar iedzīvotāju viedokli, atzina pašvaldības vadītāja. Viņa teica, ka VARAM nosūtīs vēstuli, kurā informēs par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Zurģe gan piebilda, ka nekādas cerības par to, ka iedzīvotāju viedoklis ministrijai būs saistošs, nelolo.

"Arī Smiltenē notikušās konsultācijas ar ministru Juri Pūci (AP) un VARAM ierēdņiem būtiski neatšķīrās no citās Latvijas pašvaldībās notikušajām. Jā, ministrs mūs uzklausīja, bet neradās priekšstats, ka kāds mūsu argumentus grasās ņemt vērā. Tās noteikti nebija konsultācijas. VARAM sagatavotais konceptuālais ziņojums to tikai apliecina," sacīja pašvaldības vadītāja.

Jau ziņots, ko 1.augusta līdz 9. augustam notika Raunas iedzīvotāju aptauja par iespējamo Raunas novada apvienošanos ar citām administratīvajām teritorijām. Iedzīvotājiem vajadzēja atbildēt uz aptaujas jautājumu: "Ar kuru teritoriju Satversmē noteiktajās Latvijas Republikas robežās jūs identificējat Raunas novada piederību?". Iedzīvotāji varēja izvēlēties vienu no diviem atbildes variantiem: Cēsis vai Smiltene. Līdz 2009.gadam Raunas novada teritorija iekļāvās Cēsu rajonā.

Aptaujā varēja piedalīties Raunas novada iedzīvotāji, kuri aptaujas brīdī bija sasnieguši 15 gadu vecumu un kuru deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese ir Raunas novads.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem šā gada 1.janvārī Raunas novadā dzīvoja 3023 iedzīvotāji.