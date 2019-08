Zinātņu akadēmijā atklāta Edas Dites Brūveres piemiņas izstāde

Izstādē eksponēti plenēros 2007. un 2008. gadā Piebalgā un Sēlijā tapušie darbi – gleznas ar Liepājas, Vecpiebalgas, Rīgas skatiem un ainavas. Nākamās izstādes atkal atklās citas mākslinieces daiļrades šķautnes.

Gleznotājai īpaši tuva bijusi Latvijas ainava, kas arī redzams izstādītajos darbos. Eda Dite Brūvere bija smalka koloriste, kas ierindo mākslinieci “redzamajos” slāņos, īpaši, ja runājam par pasteļglezniecību, kas nemaz nav tik ierasta tehnika mūsdienu tēlotājmākslā.

Māksliniece dzimusi 1946. gada 13. augustā Sibīrijā, Krasnojarskas novada Resoti ciemā, uz kurieni Staļina režīms bija deportējis viņas vecākus. Pirmos soļus tēlotājmākslā apguvusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā no 1962. līdz 1968.gadam. No 1974. līdz 2005. gadam viņa strādāja Latvijas Dabas muzejā par mākslinieci - noformētāju un no 1993.gada – „Latvijas pastā” par galveno mākslinieci. Ar pasteļu glezniecību Eda Dite Brūvere sāka aizrauties 2002. gadā, ko veicināja piedalīšanās vairākos starptautiskos plenēros kopā ar Latvijā pazīstamiem māksliniekiem Andreju Ģērmani, Vitu Mercu, Andri Vītolu un citiem. Kopš tā laika gleznotāja aktīvi piedalījās gan grupu izstādēs, gan veidoja savas personālizstādes. Eda Dite Brūvere mirusi 2018. gada 14. novembrī Rīgā. Bijusi precējusies ar grafiķi Aleksandru Junkeru (junioru).

Foto Edas Dites Brūveres darbi viņas personālizstādē „Es līdzi ceļos" mākslas galerijā „Arkādija"

