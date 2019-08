Kultūras pils “Ziemeļblāzma” 106. jubileju atzīmēs ar Ksina Vanas un Floriana Koltuna koncertu

Florians Koltuns un Ksina Vana ir neatņemami Eiropas un Āzijas koncertdzīves veidotāji. Abi mūziķi ir daudzu nozīmīgu starptautisku klasiskās mūzikas konkursu un festivālu dibinātāji un mākslinieciskie vadītāji Vācijā, Šveicē un Spānijā.

Pianistu duets ir daudz ceļojuši, sniedzot izcilus solokoncertus prestižās koncertzālēs Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Polijā, Francijā, Austrijā, Itālijā, Spānijā, Ķīnā, Honkongā un citviet, kā arī sadarbojušies ar neskaitāmiem slaveniem orķestriem, tostarp Vuhanas Filharmonijas orķestri, Āhenes simfonisko orķestri, “Berliner Camerata” un citiem tādu izcilu diriģentu vadībā kā Kazems Abdula, Džeimss P. Liu, Eduardo Štrausers un Fuads Ibrahimovs. Klavieru duets ir pastāvīgi viesi starptautiskos festivālos Itālijā, Austrijā, Melnkalnē, Spānijā, Francijā, Vācijā, Ķīnā un daudzos citos.

Īpašs viesis šajā koncertā būs pianists Andrejs Osokins. Viņš ir guvis atzinību pasaules nozīmīgākajos starptautiskajos pianistu konkursos, kā arī saņēmis Latvijas Lielo mūzikas balvu. Pianists regulāri uzstājas prestižākajās Eiropas koncertzālēs: Berlīnes filharmonijā, “Konzerthaus Berlin”, “Alte Oper” zālē Frankfurtē, “LaVerdi” zālē Milānā, Vigmora, “St Martin in the Fields” un “Kings Place” koncertzālēs Londonā un citās. Koncertējis kopā ar daudziem orķestriem, sadarbojoties ar mūsdienu izcilākajiem diriģentiem, to skaitā Vladimirs Fedosejevs (Vladimir Fedoseyev), Marina Alsopa (Marin Alsop), Jurijs Simonovs (Yuri Simonov) un Sers Marks Elders (Sir Mark Elder).

Biļetes pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs, internetā un Kultūras pils “Ziemeļblāzma” informācijas centra kasē. Biļešu cenas no 5.00 līdz 25.00 eiro.