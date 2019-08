Rīgas svētkos būs iespēja piedalīties daudzveidīgās aktīvās atpūtas un sporta aktivitātēs

Iedzīvotāji varēs apmeklēt tradicionālo diennakts basketbola turnīru "Krastu mačs", airēšanās svētkus "Nāc un airē!", starptautiskās suņu adžiliti sacensības, Rīgas kausa izcīņas sacensības burāšanā, kā arī vairākas līdz šim nebijušas aktivitātes, piemēram, pirmo reizi svētku laikā notiks Rīgas brīvostas sup festivāls "Supiāde" un Pludmales spēles.

"SUPiāde" norisināsies no 16.augusta līdz 18.augustam Kronvalda parkā un pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas Ostas svētku ietvaros. Piektdienas vakarā notiks SUP karnevāls, savukārt sestdien visu dienu būs iespēja sekot diviem galvenajiem notikumiem - Latvijas čempionātam SUP sprintā un SUPiādes komandu stafetēm.

Kronvalda parkā darbosies festivāla pilsētiņa ar atpūtas zonu, teritorijā būs izvietots Rīgas brīvostas interaktīvais stends un "Street Food" tirdzniecības vietas, kā arī apmeklētāji varēs vērot gan SUPiādes paraugdemonstrējumus un karnevālu, gan muzikālās grupas "Bur Mani" uzstāšanos un strūklaku šovu "Ūdens stāsts mēness gaismā".

Rīgas svētkos daudzas sporta aktivitātes būs apvienotas Pludmales spēlēs, kurās dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savas spējas dažādu sporta veidu sacensībās - peldēšanā, skeitbordā, pludmales volejbolā, burāšanā, petanka spēlē, trīscīņā, pludmales futbolā, florbolā, tautas bumbā, krosmintonā, pludmales handbolā, skriešanā, nūjošanā, pludmales tenisā, akvatlonā un SUP airēšanā. Lielākoties sacensības notiks Lucavsalas atpūtas parkā, taču būs arī sporta aktivitātes citviet. Burāšana notiks Daugavas akvatorijā, bet florbols, futbols un handbols risināsies Ķīpsalā.

Rīgas svētku laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties arī vasarai neierasta sporta aktivitātē - slidošanās trakumā "Kurbads 2019", kas notiks Kurbads ledus hallē, norāda Vilde. Tajā varēs sacensties un par balvām cīnīties šķēršļu joslas slidošanas veiklības sacensībās, ledus golfā un slidošanas stafetē.

Aktīva atpūta tiek garantēta arī pilsētas orientēšanās spēles "Farmācijas leģendām pa pēdām" dalībniekiem. Spēle risināsies Vecrīgā, un tā ir veidota kā pastaigas piedzīvojums, kura laikā jāatrod dažādas vietas un jāatrisina uzdevumi, kas saistīti ar faktiem par farmācijas vēsturi.

Svētku laikā varēs apmeklēt un piedalīties arī vairākas, jau par tradīciju kļuvušās, sporta aktivitātēs. Laukumā pie Rīgas Kongresu nama risināsies diennakts turnīrs basketbolā "Krastu mačs", Lucavsalas atpūtas parkā būs starptautiskās suņu adžiliti sacensības "Rīgas kauss 2019", Daugavā pie Vanšu tilta varēs vērot Rīgas kausa izcīņu burāšanā, bet pilsētas kanālā pie Nacionālās operas ēkas notiks airēšanās svētki "Nāc un airē!".

Kā atgādina Vilde, šogad Rīgas svētki veltīti Rīgas leģendām, "jo leģendas un vēstures elpa ir tā, kas strāvo Vecrīgas ieliņās, tās senajās celtnēs, brīnumaini atdzīvojoties ikreiz, kad Rīga svin svētkus."

Rīgas svētku dienās, 17.augustā un 18.augustā, sabiedriskais transports būs bez maksas.

Detalizēta svētku programma pieejama mājas lapā "www.rigassvetki.lv".

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs". Tos organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar pasākumu veidotājiem - uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.