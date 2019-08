Kā pabeigt vidusskolu ar vieglumu un prieku? Tālmācībā tas ir iespējams

Teju ikviens, kurš jebkad ir interesējies par mācībām attālināti, noteikti ir dzirdējis par Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu un tās inovatīvo pieeju mācību procesam, kā arī draudzīgo, sirsnīgo un pretimnākošo attieksmi pret saviem audzēkņiem. Lai arī mācības skolā var uzsākt jebkurā laikā, septembris - zinību un jaunā mācību gada mēnesis - arī šeit ik gadu tiek atzīmēts īpaši.

- Kādas labas ziņas sagaida tos, kuri skolēnu pulkam pievienosies šogad?

Augustā tiek uzsākta akcija "Es vēlos mācīties tālmācībā". Tās ietvaros visi topošie skolēni saņems 100 eiro dāvanu karti mācībām Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā. To var iztērēt jebkurai no četrām izglītības programmām, kuru mācību maksa jau tā ir ļoti demokrātiska – 39 vai 49 eiro mēnesī, atkarībā no izvēlētās programmas. Turklāt skolēni var saņemt mācību maksas atlaidi līdz pat 100%.

Mācību programmas ir šādas:

pamatizglītības otrais posms 7.-9. klase (maksimums 49 eiro mēnesī);

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 10.-12.klase (maksimums 39 eiro mēnesī);

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma 10.-12.klase (maksimums 39 eiro mēnesī);

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena tālmācības programma – uzņēmējdarbība (maksimums 49 eiro mēnesī).

- Vai tās ir visas solītās labās ziņas?

Nē, labo ziņu vēl ir daudz! Piesakoties līdz 5. septembrim, visi jaunpienācēji piedalīsies loterijā, kuras ietvaros tiks izlozēti 500 eiro sava sapņa vai mērķa īstenošanai. Laimīgais tiks noskaidrots 7. septembrī, kad notiks svinīgais Mācību gada atklāšanas pasākums.

- Izklausās labi, bet... vai, mācoties attālināti, var iegūt īstu izglītību?

Visīstāko! Pirmkārt, akreditēta ir gan skola, gan visas izglītības programmas līdz pat 2022. gadam, kas nozīmē, ka Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā iegūstamā izglītība ir atzīta no valsts puses, un absolventi saņem vidējās izglītības atestātu, kā arī var stāties augstskolās. Ministru kabineta noteikumos paredzēta arī iespēja viena gada laikā pabeigt divas klases, kas nozīmē, ka izglītību iespējams iegūt, neizejot no mājām, turklāt skolu ir iespējams pabeigt ātrāk, jo mēs visi labi zinām, ka laiks ir dārgs. Interesanti, ka uzsākt mācības ir iespējams jebkurā laikā, ne tikai septembrī, jo audzēkņi var sastādīt individuālu mācību plānu un saņemt vajadzīgo atbalstu no mācībspēkiem tā veiksmīgai realizēšanai. Zīmīgi, ka, pārnākot no citas skolas, nokārtotie priekšmeti nav jāmācās vēlreiz, tos ir iespējams pielīdzināt, tādā veidā palīdzot ne tikai taupīt laiku, bet arī saņemt mācību maksas pārrēķinu.

- Vai pabeigt skolu attālināti ir grūti?

Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo, mācoties tālmācībā, ir svarīgi prast plānot savu laiku, motivēt sevi un ieguldīt darbu, lai sasniegtu rezultātu. Tomēr jāpiemin, ka kopš 2013. gada skolu absolvējuši 1350 audzēkņi, turklāt 2018./2019. mācību gadā vien Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā mācījās 1102 skolēni, tāpēc secinājums ir viegli izdarāms - skola ir populāra un var lepoties ar daudziem veiksmīgiem absolventiem.

- Kādus vēl labumus saņem skolas audzēkņi?

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola saviem audzēkņiem piedāvā ērtu un inovatīvu virtuālo mācību vidi, kas tiek pilnveidota un uzlabota, ņemot vērā skolēnu vajadzības. Šeit audzēkņiem pieejami daudzveidīgi mācību materiāli video, grāmatu un pašpārbaudes uzdevumu veidā; tiek izsniegta bezmaksas PROF ieeja vietnes "uzdevumi.lv" saturam un digitālajai bibliotēkai "Lielvārds". Skolēni bez maksas var lietot arī "Microsoft Office 365" programmas, kā arī te darbojas pievilcīga motivācijas programma "Mācies un pelni", kuras ietvaros vari mācīties, saņemt punktus un apmainīt tos pret dažādām noderīgām balvām. Pagājušā gada laikā audzēkņi pamanījās nopelnīt teju 100 000 punktu, kurus apmainīja pret 95 skolas krūzītēm un vairāk nekā 50 kino biļetēm! Uzzināt vairāk par tālmācībām var, apmeklējot mājaslapu.

Vēl daži interesanti fakti

Vidējais izglītojamo vecums ir 18-34 gadi;

Kopš 2013. gada skolu absolvējuši jau 1350 audzēkņi;

Skolēni var sastādīt individuālu mācību plānu un divas klases pabeigt vienā gadā;

Katrs piektais absolvents turpina mācības koledžā vai augstskolā;

Skolas novērtējums ir patiesi augsts - 4.9 balles no 5;

Akreditēta līdz 2022. gadam;

Mācības notiek no 7.-12. klasei;

Zemākās maksas garantija;

Atbalsts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā;

