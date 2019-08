7 labi padomi, kā pabeigt vidusskolu tālmācībā

Sagatavojies un izveido plānu

Mācīšanās attālināti būtiski atšķiras no došanās uz skolu, kur zinību ieguves procesu vada un uzrauga mācībspēki. Tālmācību skolēni nav atkarīgi no stundu saraksta un stingra grafika. Tas ir vienlaikus vilinoši un arī izaicinoši, jo, ja esi nolēmis mācīties šādā veidā, ir jāsagatavo plāns, pie kura vēlams arī pieturēties. Veiksmīgākai plānošanai vari izmantot kā ierasto papīra plānotāju, tā kādu no aplikācijām vai elektroniskajiem kalendāriem, kur var uzlikt atgādinājumus. Lai mācības noritētu vienmērīgi, bez sasteigšanas, saplāno, cik daudz laika vēlies veltīt katram no priekšmetiem un saraksti to kalendārā. Vienlaikus ņem vērā arī skolas noteiktos ieskaišu vai eksāmenu datumus, ja tādi ir. Vizuāli redzot darāmo darbu sarakstu, tev būs vieglāk neapjukt un noteikt prioritātes, kā arī tas uzskatāmi parādīs jau paveikto, kas ir būtiski reizēs, kad vajag atjaunot motivācijas resursus, lai virzītos uz priekšu.

Esi mazliet priekšā grafikam

Kad esi izveidojis kalendāru un sadalījis savu laiku tā, lai izmācītos visos nepieciešamajos priekšmetos, mēģini laiku pa laikam mazliet apsteigt paša izveidoto plānu, jo tas tev lieliski palīdzēs būt gatavam, ja kādreiz notiks kas neparedzēts vai būs uznācis gadsimta slinkums. Protams, ir reizes, kad ūdens jau smeļas mutē, un nākas lūgt skolas administrācijas palīdzību šīs situācijas atrisināšanā. Tieši tāpēc ieteikums būt čaklākam tad, kad tas ir iespējams, ir ļoti, ļoti noderīgs.

Atklāj pats savu mācību stilu

Apdomā, kā līdz šim visvieglāk esi spējis apgūt, izprast un iegaumēt mācību vielu. Vai tas ir lasot, klausoties, skatoties vai risinot uzdevumus? Atbildi uz šo jautājumu un tas tev palīdzēs atklāt tieši sev piemērotāko mācību pieeju. Ja tu nevari sakoncentrēties lasīšanai, skaties video vai praktiskus uzdevumus, jo tam, kādā veidā tu apgūsti mācību vielu, nav nekādas nozīmes, galvenais, lai nepieciešamās zināšanas ir "iedabūtas" galvā. Tieši šis iemesls – iespēja pašam noteikt, kā un kur mācīties – ir liela attālināto mācību privilēģija, jo ir ierasts, ka skolotājs ir mācību procesa "diriģents", kurš nosaka, kas tiks darīts stundā, taču tālmācībās lielāko daļu nosaki tu pats. Tāpēc piesēdi, apdomā, patestē un saproti, kā sev vari palīdzēt atvieglot mācību procesu.

Nosaki prioritātes

Ja tu jau zini, kurus priekšmetus vēlies apgūt padziļināti, bet kuros tikai izpildīt nepieciešamās prasības, lai sekmīgi nokārtotu, nosaki prioritātes! Piemēram, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas mācību vidē ir iespējams izvēlēties, kādā līmenī gribi apgūt mācību vielu, tāpēc paņem priekšmetu sarakstu, sakārto to prioritārā secībā un izvēlies, cik daudz laika katram vēlies veltīt. Ja tevis izvēlētās mācību iestādes sistēmā ir iespējams izvēlēties līmeni, kurā vēlies apgūt mācību vielu, noteikti to izdari, jo tas atvieglos plānošanu un palīdzēs izvairīties no jucekļa, kas rodas, kad nevar saprast, no kura gala ķerties klāt.

Iekārto ērtu mācību vidi un tehnisko nodrošinājumu

Atrodi savu stūrīti un iekārto tā, lai būtu ērti un klusi. Ja mājās vienmēr ir troksnis, iespējams, video lekcijas būs ērtāk skatīties ar austiņām, bet lasāmo vielu izlasīt citur, piemēram, parkā vai publiskās bibliotēkas lasītavā, kur vari ierasties ar savu datoru, telefonu, planšeti, izdrukātu materiālu kaudzīti vai izmantot uz vietas pieejamo aprīkojumu. Tāpat savā mācību stūrītī noliec ūdens pudeli, dažus našķus un uzkodas, kā arī pledu gadījumiem, ja paliek vēss, jo prāts ir kā mērkaķis, kurš visādi mēģinās aizmukt no pienākuma, tāpēc būtiski parūpēties par visu nepieciešamo, lai visu laiku nebūtu kaut kur jāiet.

Kas attiecas uz tehnisko nodrošinājumu, izvēlies uzticamu pakalpojuma sniedzēju ar stabilu interneta ātrumu un saproti, ar kuru ierīci tev strādāt ir visvieglāk un ērtāk.

Meklē palīdzību, ja esi iestrēdzis

Visi skolēni laiku pa laikam aizķeras vai iestrēgst. Tas ir tikai normāli, tāpēc neraizējies un meklē problēmas risinājumu, aprunājoties ar skolotājiem, ģimenes locekļiem, draugiem, klasesbiedriem, kuri noteikti bieži būs sastopami virtuālajā vidē, jo arī taču mācās attālināti. Ja jūti, ka problēmas ir samilzušas, nekautrējies lūgt savas mācību iestādes skolotāju vai administrācijas palīdzību, jo bieži risinājums ir daudz vienkāršāks, nekā pašam šķiet. Pats galvenais ir rīkoties un nepadoties, ja esi saskāries ar kādām grūtībām!

Izvēlies draudzīgu un sev piemērotu mācību iestādi

Lai arī tālmācību procesā ļoti daudz ir atkarīgs no tevis un tavas motivācijas mācīties, svarīgi izvēlēties atbalstošu, pozitīvu un izdevīgu mācību iestādi, kas tevi varēs nodrošināt ar ērtu elektronisko mācību vidi, materiāliem un, pats galvenais, profesionālu skolotāju komandu, kas palīdzēs risināt dažādus ar mācībām saistītus jautājumus.

Daži interesanti skaitļi par Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu

Vidējais izglītojamo vecums ir 18-34 gadi;

Kopš 2013. gada skolu absolvējuši jau 1350 audzēkņi;

Skolēni var sastādīt individuālu mācību plānu un divas klases pabeigt vienā gadā;

Katrs piektais absolvents turpina mācības koledžā vai augstskolā;

Skolas novērtējums ir patiesi augsts - 4.9 balles no 5;

Akreditēta līdz 2022. gadam;

Mācības notiek no 7.-12. klasei;

Zemākās maksas garantija;

Atbalsts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā;

Piesakoties augustā, saņem 100 eiro dāvanu karti jebkurai no tālmācības programmām.

Zīmīgi, ka Rīgas 1. Tālmācības vidusskola augustā rīko kampaņu "Es gribu mācīties tālmācībā", kuras ietvaros visiem jaunajiem skolēniem dosim 100 eiro dāvanu karti mācībām vienā no skolas četrām izglītības programmām, turklāt visi, kas pieteiksies līdz 5. septembrim, piedalīsies loterijā, kurā tiks izlozēta 500 eiro dāvanu karte kāda mērķa vai sapņa īstenošanai. To, kurš būs šis laimīgais, uzzināsim 7. septembrī, kad notiks svinīgais mācību gada atklāšanas pasākums. Nelaid garām savu iespēju un piesakies šeit!

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola saviem audzēkņiem piedāvā ērtu un inovatīvu virtuālo mācību vidi, kas tiek pilnveidota un uzlabota, ņemot vērā skolēnu vajadzības. Šeit audzēkņiem pieejami daudzveidīgi mācību materiāli video, grāmatu un pašpārbaudes uzdevumu veidā; tiek izsniegta bezmaksas PROF ieeja vietnes "uzdevumi.lv" saturam un digitālajai bibliotēkai "Lielvārds". Skolēni bez maksas var lietot arī "Microsoft Office 365" programmas, kā arī darbojas pievilcīga motivācijas programma "Mācies un pelni", kuras ietvaros vari mācīties, saņemt punktus un apmainīt tos pret dažādām noderīgām balvām. Pagājušā gada laikā audzēkņi pamanījās nopelnīt teju 100 000 punktu, kurus apmainīja pret 95 skolas krūzītēm un vairāk nekā 50 kino biļetēm! Uzzināt vairāk par tālmācībām var, apmeklējot mājaslapu.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu.