Lai gan pirms "Riga FC" un Polijas čempionvienības Glivices "Piast" spēles un tās laikā viesu fani uzvedās pieņemami un būtiskus pārkāpumus neizdarīja, Rīgas Pašvaldības policija un Valsts policija turpināja viņus uzmanīt arī pēc spēles, kad viņi atpūtās vecpilsētā.

Ap plkst.23 Rīgas Pašvaldības policijas videonovērošanas centra darbinieki pamanīja, ka pie ātrās ēdināšanas restorāna "McDonald’s" viens no poļu līdzjutējiem atkailinās un aiztiek savus dzimumorgānus. Ņemot vērā, ka tas tika izdarīts publiskā vietā, kārtības sargi nolēma viņu aizturēt.

Mirkli vēlāk notikuma vietā ieradās tuvākā ekipāža un ātri vien atrada iespējamo pārkāpēju, kurš tajā brīdī jau bija iegājis ēstuvē. Lai gan vīrietis sākumā piekrita sekot policistiem, vēlāk, esot jau ārpus restorāna, viņš metās bēgt. Tajā pašā brīdī aktivizējās vēl viens līdzjutējs, kurš, metot tukšu pudeli, mēģināja aizkavēt kārtības sargus. Pāris mirkļus vēlāk bēglis bija notverts, savukārt otru huligānu, kurš meta ar pudeli, aizturēja Valsts policijas darbinieki, kuri atradās netālu.

Ņemot vērā lielo līdzjutēju skaitu, notikumā tika iesaistītas vēl vairākas ekipāžas gan no Rīgas Pašvaldības policijas, gan Valsts policijas, lai tās ar savu klātbūtni novērstu futbola fanu vēlmi izraisīt lielākas nekārtības. Taču, kamēr kārtības sargi turpināja noformēt visus nepieciešamos dokumentus, vienam no policistu busiņiem aizmugurē piezagās vēl viens poļu līdzjutējs, kurš mēģināja atvērt tā aizmugures durvis, lai atbrīvotu aizturēto biedru. Policisti to pamanīja un devās pie trešā pārkāpēja, taču arī viņš metās bēgt. Tomēr bēgšana nevedās un dažus metrus tālāk arī viņš tika aizturēts.

Visiem trim poļiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par sīko huligānismu un piemēroti naudas sodi 150, 200 un 250 eiro apmērā.