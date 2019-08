Vilcienu kustības saraksts ir papildināts ar reisiem, kas piektdien, 2.augustā, festivāla apmeklētājus aizvedīs no Rīgas uz Liepāju, bet svētdien, 4.augustā, no Liepājas nogādās Rīgā. Vilcienu atiešanas laiki ir organizēti tā, lai pasažieri bez raizēm paspētu uz festivāla sākumu, savukārt pēc festivāla ērti un droši nokļūtu mājās. Pasākuma norises vieta, Liepājas pludmale, atrodas aptuveni 2,5 kilometru attālumā no Liepājas dzelzceļa stacijas.

No Rīgas stacijas 2.augustā vilciens aties plkst.13.50 un Liepājā ienāks plkst.17.07, savukārt no Liepājas stacijas 4.augustā vilciens aties plkst.11.55 un Rīgā ienāks plkst.15.39.

Festivāla apmeklētāji uz Liepāju nokļūt varēs arī ar ierastajiem šī virziena vilcieniem, kas kursē katru piektdienu turp un svētdien atpakaļ. No Rīgas stacijas 2.augustā vilciens aties plkst.18.25 un Liepājā ienāks plkst.21.40, savukārt no Liepājas stacijas 4.augustā vilciens aties plkst.17.28 un Rīgā ienāks plkst.20.38.