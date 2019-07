Atpūtnieces video ātri vien iekarojis soctīklu lietotāju uzmanību. Ar to dalījušies jau vairāk nekā 10 000 cilvēku, komentāros paužot neizpratni par to, kas ir šis šķidrums un, vai tas nav kaitīgs veselībai.

Kamēr lielākajā daļā cilvēku redzētais atstājis negatīvu piegaršu, daļa komentētāju zina stāstīt, ka šķidrums nāk no ostas un nedz videi, nedz cilvēku veselībai kaitīgs neesot.

Portāls Jauns.lv sazinājās ar Engures Ostas pārvaldnieku Jāni Megni, kurš visus satrauktos atpūtniekus var nomierināt – melnais šķidrums esot absolūti nekaitīgs videi un cilvēku veselībai. Proti, tas radies, notiekot ostas padziļināšanas darbiem.

“Šie ostas remonta padziļināšanas darbi notiek jau no 14. jūlija. Tas šķidrums, kas nofilmēts video, ir smiltis, kas sajaukušās kopā ar jūras zālēm un ir absolūti nekaitīgs videi un cilvēkam,” apstiprina Megnis.

Ostas pārvaldnieks atzīst, ka iepriekš pa cauruli nācis gaiši dzeltens ūdens, kas sajaucies ar smiltīm, taču karstā laika ietekmē jūrā savairojušās ūdens zāles, kas krastā sākušas pūt. Tādēļ arī ūdens un smiltis iekrāsojušās tumšā krāsā, līdzi nesot nepatīkamo aromātu.

Šis gan esot īslaicīgs “pasākums” un pludmales baudītājiem nav jāuztraucas, ka šādi skati bojās viņu atpūtu ilgtermiņā.

"Engures ostas kuģu ceļa kanālam ir nepieciešama padziļināšana. Ostu jau daudzus gadus neizmanto kā aktīvu zvejas ostu, arī kā kravas ostu to neizmanto. Tajā pārsvarā ienāk jahtas. Ja kolhoza, padomju laikā kanāla dziļums bija 4,5 metri, tad tagad tikai pusotrs metrs. Nu mums ir radusies iespēja veikt ostas padziļināšanas darbus," piebilda Megnis.

Arī Engures novada mērs Gundars Važa paziņojis: “Vienīgā caurule, kas šobrīd tiek laista jūrā, ir no tā, ka osta veic akvatorijas kapitālo padziļināšanu. Notekūdeņi tiek pārpumpēti brīvajā zonā. Varētu būt, ka tumšā masa veidojas no nogulsnējušajām smiltīm, bet noteikti tas nav nekas videi kaitīgs. Varētu būt, ka tumšā masa veidojas no nogulsnējušajām smiltīm, bet noteikti tas nav nekas videi kaitīgs. Engures ostā notiek ostas akvatorijas padziļināšanas darbi, kas ir saskaņoti ar visām nepieciešamajām institūcijām. Ostas tīrīšana nav veikta 14 vai 15 gadus. Zem ūdens ir sakrājušās gan jūras zāles, gan arī no sauszemes ar vēju sapūstās lapas, kas tagad pumpējot arī veido šo melno krāsu. Izskatās, ka šāds sanesums zem ūdens ir vienā vietā, kur ir seklākā vieta. Domājam, ka zemūdens straumes visus šīs lietas ir sanesusi vienā vietā. Tagad jau tiek pumpēta tīra smilts”.

Šodien, 29. jūlijā, Engures pludmalē, vietā, kur zemē ierakta caurule, palikusi aptuveni centimetru bieza masas kārta 3 kvadrātmetru platībā. Megnis apgalvo, tā izzudīs kuru katru brīdi.

Foto: Jānis Megnis.

Tikmēr jāpiebilst, ka Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde šodien ir uzaicinājusi Engures ostas pārvaldes pārstāvi sniegt paskaidrojumus par nedēļas nogalē veiktajiem ostas padziļināšanas darbiem, kas izraisīja satraukumu Engures pludmalē brīvdienas pavadīt sabraukušajos atpūtniekos.

Tomēr VVD vides inspektors, aizbraucot uz pludmali, pārliecinājās, ka tās ir gultnē ilgstoši uzkrājušās smiltis, kas sajaukušās ar dūņām un samešiem, un apdraudējumu videi un iedzīvotājiem nerada.

Foto: Jānis Megnis.